تحقيق أولي في الحرائق الضخمة التي اندلعت شمال إسرائيل: نشاط عسكري أضرم النيران في عميعاد في الجليل الأعلى

دلت النتائج الأولية للتحقيق في أسباب اندلاع الحرائق الضخمة في شمال إسرائيل وسط زخات صواريخ حزب الله المتتالية على مواقع مختلفة، على أن الحريق في عميعاد بالجليل الأعلى اندلع نتيجة نشاط عسكري. فيما اندلع الثلاثاء حريق في غابة بيريا (غابة ميرون في الجليل الأعلى أيضا)، نتيجة سقوط صاروخ اعتراضي في المنطقة.

ولا يزال رجال الإطفاء يكافحون النيران في كيرين نفتالي. وتم احتواء الحرائق التي اندلعت ليلاً في كريات شمونة وكفار جلعادي، ولم تمتد النيران إلى المنازل. وتمت السيطرة على الحرائق هناك، وتجري حالياً عمليات الإطفاء النهائية على خط المنازل. وأصيب 16 شخصا بجروح طفيفة جراء استنشاق الدخان وتم إجلاؤهم من المكان.

ووفقا للتقرير في هيئة البث الرسمية فقد أشار القائد المكلف بالتحقيق في حادثة عميعاد قائد مخفر طبريا بوريس أيزنبرغ: "عملت الطواقم خلال الليل بإصرار لساعات طويلة على احتواء النيران في أربعة قطاعات وتمت السيطرة عليها. وبحسب التقديرات فقد التهم الحريق نحو 4000 دونم. وقال قائد محطة الإطفاء أنه يتوقع التأهب لساعات طويلة من اجل التأكد بأن النار لن تندلع من جديد.

وتظهر صور الأقمار الصناعية مشاهد الدمار التي ألحقتها الحرائق الضخمة في شمال البلاد بسبب الصواريخ والطائرات بدون طيار التي أطلقها حزب الله باتجاه البلدات الحدودية والجليل الأعلى وهضبة الجولان، ولم تظهر الصور بعد الأضرار التي لحقت الليلة الماضية بالحرائق الهائلة في كريات شمونة والعديد من المواقع الأخرى.

Eyal Margolin/Flash 90

وكانت النار قد اندلعت أمس الإثنين في أحراج كريات شمونة، وعملت تسع فرق إطفاء في المدينة، وتم احتواء النيران حتى أسطح المنازل التي بدأت تشتعل فيها النيران. وفي الأحياء الشمالية لبلدة بيمات تل حاي، احترقت بالفعل العديد من المنازل.