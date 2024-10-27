الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربعة جنود احتياط بالقتال جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل أربعة مقاتلين خلال القتال في جنوب لبنان، بينهم ثلاثة ضباط ومقاتل إضافي ، جميعهم من الكتيبة 8207 في لواء ألون - قتلوا في اشتباك في جنوب لبنان.

والقتلى هم: الرائد إلياف عمرام أبيتبول، 36 عاماً من إيتان، نائب قائد الكتيبة، الرائد الحاخام أبراهام يوسف غولدبرغ، 43 عاماً من القدس، وهوالحاخام العسكري في الكتيبة، الرائد عميت حيوت، 29 عاماً جلعاد اليملح، 30 عاماً من القدس.

وأصيب بالحدث الذي قتل فيه الأربعة، ثلاثة مقاتلين حالتهم توصف بالخطيرة وجندي من الكتيبة 8207، وأيضا ضابط هندسة قتالية من اللواء ألون. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "المقاتلين قتلوا وأصيبوا خلال معركة مع مسلحين جنوب لبنان. تفاصيل القتال يتم التحقيق بها" وشدد على أنه بعد استكمال التحقيقات سيتم عرض معلومات إضافية الى العائلات والجمهور.