قمة رباعية: ترامب تحدث مع ماكرون، السيسي والملك عبد الله الثاني

قبل اجتماعه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم (الاثنين) مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك الأردني عبد الله الثاني. وتشير الرسائل التي نشرت بعد ذلك إلى أن المحادثة تناولت الوضع في قطاع غزة، والمفاوضات للتوصل إلى صفقة مختطفين ووقف إطلاق النار.

وذكر بيان قصر الإليزيه الذي صدر لاحقا أن المحادثة تناولت الوضع في قطاع غزة، حيث دعت الأطراف إلى العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وتنفيذ الاتفاق الذي تم الموافقة عليه في يناير/كانون الثاني الماضي لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن. وأضافت أن "حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والوصول الكامل للمساعدات الإنسانية هي التزامات بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ويجب احترامها".

وأشارت فرنسا إلى أن الزعيمين رفضا خلال المحادثة أفكار تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو ضم الأراضي الفلسطينية. وذكر الإليزيه أن المشاركين في المؤتمر الهاتفي أكدوا على أن الحكم والحفاظ على النظام والأمن في غزة، وكذلك في جميع الأراضي الفلسطينية، يجب أن يكون تحت سلطة السلطة الفلسطينية المدعومة وحدها، مع دعم إقليمي ودولي قوي.

وذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس المصري أنهم أكدوا على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق أفق سياسي حقيقي، وحشد الجهود الدولية لاستعادة السلام والأمن، مع تطبيق حل الدولتين. وأضافوا أنهم اتفقوا على البقاء على اتصال مع الرئيس دونالد ترامب بشأن هذه القضية.