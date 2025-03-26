"فشلت": قائد اللواء الشمالي في فرقة غزة يتقاعد

قائد اللواء الشمالي في فرقة غزة، اللواء حاييم كوهين، يستقيل من منصبه على خلفية فشل الجيش الإسرائيلي في أحداث 7 أكتوبر. وكتب كوهين في رسالته "في اختبار النتيجة، فشلت!!!".

وفي الرسالة التي تم إرسالها إلى القائد الجديد للقيادة الجنوبية، العقيد يانيف عاشور، كتب المقدم كوهين: "لن أنسى ساحات قتل المدنيين الأبرياء الغارقين بدمائهم. لقد قاتلنا بمفردنا، ولن تمحى روائح الموت وأصوات الصراخ من ذاكرتي".

ووجه المقدم كوهين رسالة إلى رئيس هيئة أركان الجيش قال فيها إن "المهمة لم تنته بعد، ويجب أن نعيد بسرعة إخوتنا الذين يموتون في الأسر، والقتلى حتى يدفنوا بصورة لائقة". وأضاف أيضًا وكتب أنه على يقين "أنكم ستقودون الجيش إلى النصر الكامل ".

وأشار كوهين إلى أن اللواء الذي كان تحت قيادته لم يقم بمهمته وفشل في حماية سكان الغلاف، وقال إنه بعد عام ونصف من "التعلم والقيادة وإعادة تأهيل اللواء، الذي كانت معسكراته مثل بيتتي، وجنوده أولادي- حان الوقت لأن أنهي وتعليق الزي العسكري والتفرغ لإعادة تأهيلي الشخصي وعائلتي".

كما هو معروف، بعد الجولة الأخيرة من التعيينات، بقي العقيد المساعد كوهين بلا منصب. من المتوقع أن يحل العقيد النائب عمري مسيح محله، بعد أن أكمل كوهين عامين في المنصب، كما هو العادة.