رشقات صاروخية متتالية لمناطق وسط إسرائيل تتسبب بأضرار في ريشون لتسيون وحولون |تحديثات
إسرائيل اغتالت الليلة علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، وقائد الببسيج في إيران، الذي كان في مقر قيادة الخيام مع قيادته العليا • صواريخ ايرانية تتسبب بأضرار كبيرة بمنزل في ريشون لتسيون
عقب إطلاق نار من إيران اليوم (الثلاثاء)، تناثرت شظايا في عدة مواقع وسط البلاد، بما في ذلك محطة قطار حولون. وأكد الجيش الإسرائيلي رسميًا: "الليلة، تمكّنا من اغتيال علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج الذي تعرّض للهجوم معه، وذلك في مقرّ بديل مُقام في خيام، بعد أن أعلن رئيس الأركان إيال زمير عن "تنفيذ عدد من الاغتيالات المهمة" في إيران ضدّ قيادات فلسطينية بارزة كانت تختبئ في منازل آمنة في طهران. في غضون ذلك، انضمت قوات من الفرقة 36 العمليات البرية في جنوب لبنان"
الجيش اللبناني يعلن مقتل ثلاثة من جنوده في هجمات إسرائيلية جنوب البلاد
أعلنت قيادة الجيش اللبناني مقتل ثلاثة من جنوده جراء هجمات جوية إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان.
وقال الجيش إن جنديين لقيا حتفهما أثناء ركوبهما على دراجة نارية في منطقة النبطية، فيما قتل جندي ثالث في هجوم منفصل على مركبة ودراجة نارية في منطقة كعكعية الجسر. وأضاف البيان أن أربعة جنود آخرين أصيبوا جراء الهجمات.
استقالة رئيس المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في أمريكا على خلفية الحرب مع إيران
أعلن جوي كينت، رئيس المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة، استقالته من منصبه على خلفية الحرب القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
وفي رسالة استقالته الموجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد كينت أن "إيران لا تشكل تهديدًا مباشرًا على وطننا"، مشيرًا إلى أن "القرار بالشروع في الحرب جاء تحت ضغط من إسرائيل واللوبي الأمريكي المؤثر".
وتأتي الاستقالة وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وتثير تساؤلات حول تقييم الولايات المتحدة للتهديد الإيراني وكيفية إدارة الصراع من الناحية الاستخباراتية والأمنية.
سقوط شظية قرب منزل في أبو غوش بعد قصف إيراني على وسط إسرائيل، ولا أنباء عن إصابات
أفادت نجمة داوود الحمراء أنه حتى الآن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات جراء القصف الإيراني الذي استهدف مناطق في وسط البلاد.
وفي الوقت نفسه، وردت أنباء عن سقوط شظية قرب مدخل منزل في بلدة أبو غوش، دون ورود أي تفاصيل عن أضرار جسيمة أو إصابات بشرية.
نتنياهو بعد مقتل علي لاريجاني: "نعطي الشعب الإيراني أملًا وندعم حلفاءنا في الخليج"
علق رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مقتل علي لاريجاني، القيادي البارز في النظام الإيراني، قائلاً: "نحن نساعد حلفاءنا الأمريكيين في الخليج، ونزعزع هذا النظام على أمل منح الشعب الإيراني فرصة لطرده. لن يحدث ذلك مرة واحدة، ولن يكون سهلاً، ولكن إذا استمررنا، سنمنحهم الفرصة للتحكم بمصيرهم".
ويأتي تصريح نتنياهو في سياق العمليات الإسرائيلية المستمرة ضد أهداف النظام الإيراني، والتي تهدف، حسب وصفه، إلى تعزيز فرص الشعب الإيراني في تقرير مصيره وتقليل تهديدات النظام على المنطقة.
إسرائيل تؤكد مقتل علي لاريجاني "قائد النظام الإيراني الفعلي بعد خامنئي"
أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن مقتل علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والذي شغل منصب القائد الفعلي للنظام الإيراني بعد اغتيال الزعيم الأعلى علي خامنئي. وذكرت رسالة رسمية من الجيش الإسرائيلي: "ليلة أمس، قامت القوات الجوية بقصف علي لاريجاني بالقرب من طهران. لاريجاني رسخ مكانته كقائد للنظام الإيراني الفعلي وقاد العمليات ضد دولة إسرائيل ودول المنطقة".
وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية أن مقتل لاريجاني يمثل ضربة استراتيجية كبيرة لهيكل القيادة والسيطرة الإيراني، ويعكس أهمية هذه العملية ضمن استمرار العمليات العسكرية في المنطقة.
توثيق السلقوط المباشر للصاروخ في ريشون لتسيون
أضرار في المنازل جراء صواريخ ايرانية وسط إسرائيل
تسبب إطلاق النار من إيران على وسط إسرائيل في سقوط شظايا في عدة مناطق، بما في ذلك جزء من محطة قطار حولون والطرق في المنطقة.
مسؤول إسرائيلي لقناة i24NEWS: تم اغتيال على معظم قيادة الباسيج في الهجوم الإسرائيلي الليلة
رويترز: ترامب تلقى تحذيراً من رد إيراني قد يستهدف حلفاء واشنطن في الخليج
أفادت وكالة رويترز اليوم أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تلقى تحذيرات من أن أي هجوم محتمل على إيران قد يؤدي إلى رد إيراني يستهدف دول الخليج الحليفة للولايات المتحدة. وجاء التحذير على خلفية استمرار التوتر العسكري في المنطقة، رغم تصريحات ترامب يوم أمس (الإثنين) التي قال فيها إن ردود إيران جاءت مفاجئة بالنسبة له.
وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن هذه التحذيرات تضمنت تقديرات حول احتمالية استهداف قواعد وحلفاء أمريكيين في البحرين والإمارات والسعودية، في حال استمرار الضربات الجوية ضد المواقع الإيرانية. وتأتي هذه التحذيرات في وقت يسعى فيه البيت الأبيض إلى تقييم الردود المحتملة وتنسيق التحركات مع الحلفاء الإقليميين لتفادي أي تصعيد أوسع.
إسرائيل تعلن مقتل قائد الباسيج رضا سليماني وعدد من قيادات الحرس الإيراني
أكد الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل رضا سليماني، قائد وحدة الباسيج الإيرانية، خلال عملية دقيقة استهدفت مقر قيادة بديل في إيران. وأفاد الجيش أن العشرات من كبار ضباط الباسيج كانوا حاضرين في الموقع، وتم القضاء عليهم مع سليماني، بما في ذلك مساعده المقرب كاريشي، بالإضافة إلى قائد الباسيج في مدينة شيراز.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن العملية نفذت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، وتهدف إلى ضرب القدرات العملياتية لقوات الحرس الثوري الإيراني ومختلف القيادات العسكرية المرتبطة بها. وأضاف أن العملية تأتي في سياق سلسلة من الإجراءات الأمنية ضد أهداف تعتبر مسؤولة عن التخطيط والقيادة لأنشطة عسكرية تهدد مصالح إسرائيل في المنطقة.