استقالة رئيس المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في أمريكا على خلفية الحرب مع إيران

أعلن جوي كينت، رئيس المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة، استقالته من منصبه على خلفية الحرب القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وفي رسالة استقالته الموجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد كينت أن "إيران لا تشكل تهديدًا مباشرًا على وطننا"، مشيرًا إلى أن "القرار بالشروع في الحرب جاء تحت ضغط من إسرائيل واللوبي الأمريكي المؤثر".

وتأتي الاستقالة وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وتثير تساؤلات حول تقييم الولايات المتحدة للتهديد الإيراني وكيفية إدارة الصراع من الناحية الاستخباراتية والأمنية.