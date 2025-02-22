"تلميذ يحيى عياش ونائل البرغوثي"||إسرائيل تفرج عن 620 من السجناء الأمنيين، اليكم أبرز الأسماء

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن 620 من السجناء الأمنيين الفلسطينيين سيتم الإفراج عنهم اليوم في صفقة التبادل، حيث سيفرج عنهم مقابل إفراج حماس عن ستة مختطفين إسرائيليين، من بين الفلسطينيين المفرج عنهم هناك 151 من أصحاب المؤبدات والمحكومية العالية حيث سيفرج على 43 منهم إلى الضفة، و97 سيتم إبعادهم خارجهم البلاد بينهم 11 سجينا من غزة اعتقلوا قبل السابع من أكتوبر، كما سيتم الإفراج عن 445 معتقلين من غزة تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر، إضافة الى 24 من النساء والأطفال.

ويشار إلى أن أبرز السجناء الأمنيين الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم هم:

عبد الناصر عيسى: وهو تلميذ يحيى عياش والذي تلقى منه المسؤولية لمواصلة نشاط حماس في الضفة الغربية وكان مسؤولا عن عمليتين انتحاريتين.

عثمان بلال: حكم عليه بـ27 سجن مؤبد بسبب سلسلة من العمليات التي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الإسرائيليين.

عمار الزبن: تتهمه السلطات الإسرائيلية بالمسؤولية عن سلسلة من العمليات التي أدت على مقتل 27 إسرائيليا.

كما سيفرج عن سجناء قضوا فترة طويلة في السجون الإسرائيليين قسم منهم أفرج عنهم في إطار صفقة شاليط وأعيد اعتقالهم مجددا، وهؤلاء هم :

نائل البرغوثي، والذي يعتبر أقدم سجين فلسطيني في السجون الإسرائيلية، وأدين بسنوات السبعين بقتل ضابط إسرائيلي حين كان ناشط في صفوف حركة فتح، وانضم لاحقا الى صفوف حماس.

علاء البازيان: أدين بالتخيط لقتل زهافا بن عوفاديا عام 1986 وأدين بالحكم المؤبد.

سامر المحروم: أدين بقتل إسرائيلي قبل 40 عاما.