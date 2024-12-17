في ظل الاتصالات حول الصفقة: حماس تطالب ضمانات من إدارة ترامب

نشر مراسل الشؤون الدبلوماسية في i24NEWS، عميحاي شتاين، اليوم (الثلاثاء) أنه في ظل المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، طالبت منظمة حماس من الوسطاء بضمانات بأن لا تعود إسرائيل للقتال تلقائيا بعد انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة.

ما يقلق حماس: هو أن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، على عكس إدارة بايدن، ستسمح لإسرائيل بالعودة إلى القتال تلقائيا - دون الضغط عليها لمحاولة التوصل إلى تفاهمات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة.

AP Photo/Fatima Shbair

وفي نفس الوقت الذي جرت فيه المفاوضات حول الصفقة، نشرنا أن مسؤولين سعوديين كبار أبلغوا مبعوثي ترامب أنه لن يكون هناك تطبيع دون إنهاء الحرب في غزة. وفي الأسابيع الأخيرة، التقى مسؤولون مقربون من ترامب، بمن فيهم ستيف ويتكوف - مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط، واستمعوا إلى هذه الرسالة من مسؤولين سعوديين، بمن فيهم ولي العهد الأمير بن سلمان.

وسمع فريق ترامب أيضاً أن السعوديين يطالبون ببيان معين من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن الدولة الفلسطينية - ليس بالضرورة الاعتراف بالدولة، بل الطريق إلى إقامة الدولة. الحديث يدور عن تشدد بالشروط السعودية لاتفاق، مقارنة للتي كانت قبل السادس من أكتوبر.