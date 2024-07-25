الجيش الإسرائيلي: تعرضنا لهجوم من قبل إرهابي من حزب الله في المنطقة التي تم إطلاق الصواريخ منها في جنوب لبنان

حددت قوة من الوحدة 869 مسلحا من حزب الله في منطقة رب ثلاثين، حيث تم إطلاق عمليات إطلاق باتجاه شمال البلاد، وبعد وقت قصير هاجمت مسيرة إسرائيلية المسلح، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ،مضيفا أن قوات المدفعية هاجمت شبعا وعيتا الشعب في جنوب لبنان