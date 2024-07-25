تغطية متواصلة|| قائد سلاح الجو من الشمال :"جاهزون للحرب- ستكون ضربة قاضية"
أصاب صاروخ مضاد للدبابات مبنى في منارة وتسبب في نشوب حريق على الفور. التقى وزير الخارجية الأردني برئيس وزراء قطر. خلال اليوم الأخير: هاجم الجيش الإسرائيلي أكثر من 60 هدفًا لحماس في رفح
اليوم 293 من الحرب: بعد عدة عمليات إطلاق باتجاه الشمال، هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان اليوم (الخميس)، وفقًا للتقارير، التقى قائد سلاح الجو الإسرائيلي مع رؤساء السلطات في الشمال وأعلن: "نحن مستعدون الحرب." ونشر الشاباك توثيقا للإفراج عن جثث المختطفين الليلة الماضية. أصاب صاروخ مضاد للدبابات مبنى في المنارة وتسبب في نشوب حريق على الفور.
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مسؤول أميركي: بايدن سيضغط على نتنياهو لإنهاء الصفقة
القيادة الوسطى الأميركية تعلن أن قواتها تمكنت من تدمير صاروخين معدين للإطلاق في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن
الحوثي يقول إن الغارات الإسرائيلية على الحديدة لن تردع الجماعة عن شن المزيد من الهجمات على إسرائيل
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ترامب في مقابلة مع قناة «فوكس» الإخبارية: إسرائيل بحاجة إلى إنهاء الحرب بسرعة واستعادة الرهائن
حزب الله يعلن مقتل العنصر عبد الله محمد فقيه والملقب باسم "عابس" من بلدة رب الثلاثين في جنوب لبنان
قائد القوات الجوية: الهجوم في اليمن – يستهدف الشرق الأوسط برمته
التقى قائد سلاح الجو اللواء تومر بار مع رؤساء السلطات في قاعدة رمات دافيد، وقال إن "مسؤولية سلاح الجو في تنفيذ جميع الخطط العملياتية كاملة. ستكون هناك ضربة قاتلة قدر الإمكان ضد عدو نحن نعرفه، وستكون هناك مفاجآت". ووفقا له، "كان الهجوم ضد الحوثيين يستهدف الشرق الأوسط بأكمله بما في ذلك نصر الله وإيران. وفي هذا الجانب، حافظنا طوال الحرب على القدرة على أنه إذا اندلعت حرب في الشمال ومع إيران، فإنه يمكننا التعامل معها".
الجيش الإسرائيلي: تعرضنا لهجوم من قبل إرهابي من حزب الله في المنطقة التي تم إطلاق الصواريخ منها في جنوب لبنان
حددت قوة من الوحدة 869 مسلحا من حزب الله في منطقة رب ثلاثين، حيث تم إطلاق عمليات إطلاق باتجاه شمال البلاد، وبعد وقت قصير هاجمت مسيرة إسرائيلية المسلح، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ،مضيفا أن قوات المدفعية هاجمت شبعا وعيتا الشعب في جنوب لبنان
حزب الله يتبنى مسؤولية إطلاق النار على عمود إنارة ومصنع: "على المباني التي يستخدمها الجنود"
حزب الله يعلن مسؤوليته عن هجومين في الأراضي الإسرائيلية، مدعيا أنهما تم تنفيذهما ضد "مباني يستخدمها الجنود" في منارة وشتولا. وبحسب حزب الله، فإن ذلك يأتي رداً على هجمات كفر حمام وطير حرفا في جنوب لبنان.
تقرير لبناني: قتلى وجرحى في هجوم بطائرة مسيرة جنوب البلاد
ذكرت قناة "الجديد" اللبنانية أن شخصا قتل وأصيب عدد آخر في هجوم بطائرة بدون طيار في رب التلتين جنوب البلاد.
صاروخ مضاد للدبابات ينفجر في منطقة مفتوحة في إصبع الجليل، دون وقوع إصابات
انفجر صاروخ مضاد للدبابات في منطقة مفتوحة قرب بلدة المنارة في منطقة الإصبع في الجليل، ولم تقع إصابات.