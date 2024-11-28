جهود واتصالات لتعزيز دور مصر كوسيط رئيسي أمام حماس

يزور وفد أمني مصري إسرائيل الاربعاء لبدء مفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب تقرير بثته قناة "العربية" السعودية مساء الأربعاء. وقال مسؤول مطلع لـ i24NEWS إن هناك محاولات تجري مع المصريين للترويج لهم كوسطاء رئيسيين بدلا من قطر.

وسيقدم الوفد المصري مقترحات بشأن "اليوم التالي" في قطاع غزة، حيث تتحدث المقترحات عن إشراف السلطة الفلسطينية على الإدارة المدنية للقطاع. تحاول السلطة الفلسطينية أن تدخل الصورة لأنها تدرك وجود فرصة للعب دور وتصبح ذات أهمية. وفي الوقت نفسه، هناك عدد من المسؤولين في إسرائيل يريدون استغلال الفرصة الآن والإشارة لحماس بأنهم الآن بمفردهم وهذه هي الفرصة، وأن يفعلوا ذلك بشكل رئيسي أمام المصريين بعد فشل قطر.

وقد نقلنا الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام لبنانية، تفاصيل خطة مصر لليوم التالي في غزة: انسحاب إسرائيلي شبه كامل من القطاع، أو إدارة فلسطينية للقطاع مع تواجد إسرائيلي، بطريقة تمنع الاحتكاك مع المنظمات الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك، يعملون على خطة تشمل الإشراف المصري على طرق تلقي وتوزيع المساعدات الإنسانية داخل القطاع.