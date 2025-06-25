"الأعذار غير مقبولة": خلاف بين الوسيط الأمريكي وحماس

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أفاد محلل الشؤون العربية في قناة i24NEWS العبرية باروخ يديد الثلاثاء، أن هناك توتراً شديداً بين الوسيط الأمريكي من أصل فلسطيني، بشارة بحاح، وقيادة حماس، على خلفية منشور كتبه وحذفه بعد ساعات.

صرح مقرب منه لقناة i24NEWS: "لقد سئم منهم، من المماطلة التي يتخذونها. منشوره موجه لسكان غزة، ويشرح لهم تحديدًا من المسؤول عن وضعهم". في المنشور، كتب بحبح: "حان الوقت لإسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق. هذه الأعذار غير مقبولة لدينا. وافقت إسرائيل على إرسال وفد للمحادثات، بينما حماس ترددت".

قال لسكان غزة: "أنتم تعيشون في جحيم، قلوبنا معكم، لم ننساكم". فسرت حماس هذا على أنه رسالة تزعم أن حماس مسؤولة عن الوضع في غزة.

يبدي رازي حامد، المسؤول الكبير في حماس، والذي ربط بين بحبح والحركة في البداية، غضبًا شديدًا من هذا المنشور، ولذلك فهو من دفع ببحبح لحذفه. لكن حماس قالت: "لقد تحول لأن يصبح وسيلة ضغط إسرائيلية أمريكية لا أكثر".

هذه الخطوة التي اتخذها بحبح جزء من الضغط الأمريكي لمحاولة استغلال ما تم إنجازه مع إيران لإبرام صفقة مع حماس، وفي هذا السياق، صرّح رئيس وزراء قطر الثلاثاء بأنه يأمل أن يتسنى خلال 48 ساعة بدء المحادثات ورؤية تقدم فيها.