تحركوا بين الأنفاق الى البيوت – وهؤلاء احتفلوا بعيد الفصح اليهودي: تفاصيل جديدة عن الرهائن الإسرائيليين العائدين في غزة

تفاصيل جديدة من أسر المختطفين: أفرج الخميس عن ثلاثة مختطفين إسرائيليين في غزة وهم أجام بيرغر وأربيل يهود وغادي موزيس، بعد 482 يوما قضوها في قطاع غزة في ظل ظروف صعبة. وهنا معلومات عن الظروف التي عاشوا فيها في الأسر.

ويبدو أن أربيل يهود ظلت وحيدة تحت الأرض طوال الوقت تقريباً. أدركت بالفعل في الأسر أن شقيقها دوليف قد قُتل، لكنها تتحدث عن الظروف الصعبة والقليل جدًا من الطعام والإقامة الطويلة في النفق.

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تجنبت أغام بيرجر اللحوم والأطعمة الأخرى وأخبرت أصدقائها المقربين أن الأيام القليلة الماضية كانت صعبة للغاية - ولكن ما جعلها تستمر في ذلك هو معرفة أنها ستعود. كانت المجندات الخمس على علم بمواعيد الأعياد واحتفلن بها عندما أمكن ذلك، حتى أنهن امتنعن عن تناول الخبز في عيد الفصح عندما كان الطعام الرئيسي هناك. وتحدثت المجندات "كانت هناك أيام لم نستحم فيها، وكنا على علم بالوقت الذي مضى".

IDF Spokesperson

من ناحية أخرى، بقي غادي موزيس في المنازل وفي الأنفاق وكان مع مختطفين آخرين. وبعد إطلاق سراحه قال: "سأبذل قصارى جهدي لإعادة بناء نير عوز". حتى أن غادي شهد أن هذا الايمان هو الذي جعله يصمد في الأسر.