وزير الإسكان الجديد العالق خارج البلاد ووزير إسرائيلي تواجد قرب ايران خلال الحرب

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علق عدد كبير من الإسرائيليين بعد الحرب بين إسرائيل وايران وإغلاق المجال الجوي ومطار بن غوريون، من ضمنهم وزراء إسرائيليين، بينهم وزير الهجرة والاستيعاب ووزير الإسكان الجديد حاييم كاتس الذي صوتت الحكومة الإسرائيلية على تعيينه مساء الأحد، وقبل بدوره المنصب الوزاري الإضافي حيث يشغل منصب وزير السياحة أيضا، إلا أنه حاليا عالق خارج البلاد ولم يتمكن من العودة إلى إسرائيل بسبب الحرب.

واختير كاتس، الذي يشغل منصب وزير السياحة عن حزب الليكود، ليخلف رئيس حزب "يهدوت هتوراة" يتسحاق غولدكنوبف، الذي استقال من منصبه كوزير للبناء والإسكان الأسبوع الماضي في ظل أزمة قانون التجنيد للحريديم.

في حين عاد وزير الهجرة والاستيعاب، أوفير تسوفر، الذي كان خارج البلاد عند اندلاع الحرب، إلى إسرائيل الليلة الماضية (من الأحد إلى الاثنين) على متن يخت. حيث وصل الوزير تسوفر إلى أذربيجان مساء الخميس مع بدء الهجمات الإسرائيلية على إيران المجاورة. وخلال الزيارة، التي عُرفت بأنها "مشاركة في ندوة للشباب اليهود من المنطقة"، رافق الوزير حراسة أمنية مشددة حتى عودته إلى إسرائيل الليلة الماضية.

عمليا، قضى الوزيرتسوفير يومًا واحدًا في أذربيجان، ونظرًا لعدم وجود رحلات جوية إلى إسرائيل، سافر جوًا من هناك إلى أثينا، عاصمة اليونان. وللوصول إلى إسرائيل، سافر من أثينا إلى لارنكا وليماسول في قبرص، ومن هناك أبحر على متن يخت إلى إسرائيل. ورافق تسوفير على نفس المسار أعضاء من وفد الوكالة اليهودية وفرق الأمن حتى وصلوا إلى إسرائيل.

في الوقت نفسه، خلال الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، تضررت منازل سياسيين وأقاربهم من بينهم رئيس المعارضة يائير لابيد الذي تعرضت شقة ابنه في تل أبيب الى أضرار بسبب الهجوم الصاروخي. كما لحقت أضرار بالمنزل الذي يسكنه عضو الكنيست حانوخ ميلفيتسكي من حزب الليكود ، حيث تسبب بأضرار بالممتلكات لمنزله.

كما تضرر منزل عضو الكنيست حانوخ ميلفيتسكي من حزب الليكود. تضرر المبنى الذي يسكنه ميلفيتسكي في بتاح تكفا الليلة الماضية، ولم يلحق الضرر بمنزله إلا بالممتلكات. وقال النائب: "كسائر أبناء إسرائيل، سيواصل النائب ميلفيتسكي صموده لتمكين دولة إسرائيل من إخضاع أعداء إسرائيل وهزيمتهم في جميع المجالات".