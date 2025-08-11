من الجزئي إلى الشامل: الكشف عن سبب تغيير التوجه الإسرائيلي إزاء صفقات المخطوفين

قد يعجبك أيضًا -

في اجتماع الكبنيت الأسبوع الماضي، جدد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر التأكيد على أن موقف الولايات المتحدة من اتفاق الإفراج عن المخطوفين الإسرائيليين في قطاع غزة، هو "إما كلهم بدفعة واحدة أو عدم الذهاب إلى صفقة مطلقا"، وأن واشنطن تفضل صفقة شاملة لإطلاق صراح الخميس مخطوفا، على الصفقات الجزئية.

وحذّر ديرمر، الجمهوري السابق ذو الأصول الاميركية، والمسؤول عن التواصل مع واشنطن، من أن الاتفاق الجزئي سيستلزم تهدئة طويلة، ستضر بالقدرة على العودة إلى القتال. وأوضح موقع "واينت" العبري، أن هذا التوضيح الذي قدمه ديرمر للكبنيت في مداخلته خلال الجلسة، كان السبب وراء انتقال نتنياهو، إلى الحديث عن صفقة شاملة وليس جزئية للمخطوفين، وإغلاق الباب أمام الصفقات الجزئية.

من جهة أخرى، نفت مصادر في ليبيا تقريرًا عن خطة أميركية لنقل حوالي مليون غزّي إلى أراضيها، لكن القاهرة تخشى أن يتغير موقف ليبيا تحت ضغط ترامب. وفي مؤتمر صحفي، أعلن نتنياهو أنه ينوي هزيمة حماس "بأساليب متطورة"، وشكر الرئيس ترامب على دعمه. وبحسب قوله، شملت مطالب حماس الانسحاب من محور فيلادلفيا، وتحرير عناصر النخبة، وضمانات بعدم استئناف القتال، وهي شروطٌ "لن تقبلها أي حكومة في إسرائيل"، على حد قوله.