واشنطن تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار أممي يطالب بوقف حرب غزة

قد يعجبك أيضًا -

اجتمع اليوم (الخميس) مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتصويت على قرار بادرَت إليه الجزائر بشأن غزة. 14 دولة من الدول الأعضاء في المجلس أيّدت القرار، لكن الولايات المتحدة صوّتت ضده واستخدمت حق النقض (الفيتو) وبالتالي منعت اعتماده. طالب القرار بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، دون إدانة لحماس، ودون اشتراط الإفراج عن المختطفين، وفي الوقت نفسه طالب برفع القيود عن إدخال المساعدات الإنسانية واستئناف الخدمات الأساسية.

الممثلة الأمريكية في النقاش، مورغان أورتاغوس: "معارضة الولايات المتحدة لهذا الاقتراح لن تفاجئ أحداً. فهو لا يدين حماس ولا يعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، كما يمنح شرعية خاطئة للروايات الكاذبة التي تخدم حماس، والتي للأسف وجدت صدى في هذا المجلس... لدى غزة احتياجات إنسانية بسبب حماس، وبسبب أن المجتمع الدولي تجاهل الاستخدام الحقيقي لمليارات الدولارات من المساعدات التي قدمها."

سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، هاجم القرار وقال: "بالنسبة لبعض أعضاء هذا المجلس هو استعراض، أما بالنسبة لإسرائيل فهي واقع يومي. الاقتراح قُدم دون إدانة لحماس، دون إدانة لمجزرة السابع من أكتوبر، ودون مطلب بنزع سلاح حماس. هذه ليست دبلوماسية، بل استسلام".

وهذه هي المرة السادسة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن بشأن الحرب المستمرة منذ قرابة العامين بين إسرائيل وحماس.

وقالت سفيرة الدنمرك لدى الأمم المتحدة كريستينا ماركوس لاسن للمجلس قبل التصويت "المجاعة في غزة لم تعد متوقعة... بل مؤكدة".

وأضافت "توسع إسرائيل في هذه الأثناء عمليتها العسكرية بمدينة غزة معمقة بذلك معاناة المدنيين. هذا الوضع الكارثي، وهذا الفشل الإغاثي والإنساني، هو ما دفعنا إلى التحرك اليوم"