البيت الأبيض: "نحن أقرب من أي وقت مضى لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس"

صرح المستشار الإعلامي بمجلس الأمن قومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم (الأربعاء)، "إننا أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس".

وأضاف كيربي أيضًا: "على الجانبين القيام بالجزء الأخير من العمل للتوصل إلى اتفاق"، ودعا حماس إلى الموافقة على وقف إطلاق النار المقترح على جدول الأعمال

بالإضافة إلى ذلك، أشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة "تراقب الأحداث عن كثب" بين إيران وإسرائيل. وقال أيضًا إن الولايات المتحدة تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لمنع نشوب صراع أوسع بين البلدين.