نشر الجيش الإسرائيلي توثيقًا خاصًا لتدمير البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان، وأشار إلى أن "القوات شنت عمليات خاصة ومحددة لتدمير البنية التحتية ومنع حزب الله من التمركز في المنطقة".

كما عثرت قوات الجيش الإسرائيلي بحسب بيان على مجمع في لبنان يضم مستودعات أسلحة ومواقع إطلاق نار تابعة لمنظمة حزب الله ا. دمر جنود الاحتياط البنية التحتية . وفي عملية أخرى، عُثر على أسلحة مخبأة في منطقة معقدة بمنطقة اللبونة، بما في ذلك قاذفة مزودة بعدة براميل، ومدفع رشاش ثقيل، وعشرات العبوات الناسفة. كما عُثر على مبنى تحت الأرض في المنطقة كان يُستخدم لتخزين الأسلحة، وتم تدمير البنية التحتية في عملية هندسية.