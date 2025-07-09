الجيش الإسرائيلي يؤكد: أطلقنا عمليات برية محددة الأهداف في جنوب لبنان| كافة التحديثات
الوسيط الأمريكي بشارة بحبح ينقل رسالة من ترامب • نعيم قاسم في مقابلة نادرة: إذا هاجمت إسرائيل، سنقاتلها" • تقرير: الجيش الإسرائيلي اغتال عنصرًا من حزب الله في صيدا • جميع مستجدات اليوم 642 من الحرب
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اليوم 642 من الحرب: هدد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الليلة (الأربعاء)، بأنه إذا هاجمت إسرائيل، فسيتم تدميرها. في الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام لبنانية عن عملية اغتيال نفذتها إسرائيل في قرية قرب صيدا. التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو للمرة الثانية بالرئيس الأمريكي ترامب خلال الليل.
نتنياهو في مقابلة مع فوكس نيوز: "هذه فرصة لوقف إطلاق نار لمدة شهرين، وخلالها سيعود نصف الرهائن أحياء ونصف القتلى - أعتقد أن هناك فرصة جيدة لوقف إطلاق النار"
https://x.com/i/web/status/1942897640016163219
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نشر الجيش الإسرائيلي توثيقًا خاصًا لتدمير البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان، وأشار إلى أن "القوات شنت عمليات خاصة ومحددة لتدمير البنية التحتية ومنع حزب الله من التمركز في المنطقة".
كما عثرت قوات الجيش الإسرائيلي بحسب بيان على مجمع في لبنان يضم مستودعات أسلحة ومواقع إطلاق نار تابعة لمنظمة حزب الله ا. دمر جنود الاحتياط البنية التحتية . وفي عملية أخرى، عُثر على أسلحة مخبأة في منطقة معقدة بمنطقة اللبونة، بما في ذلك قاذفة مزودة بعدة براميل، ومدفع رشاش ثقيل، وعشرات العبوات الناسفة. كما عُثر على مبنى تحت الأرض في المنطقة كان يُستخدم لتخزين الأسلحة، وتم تدمير البنية التحتية في عملية هندسية.
يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في قطاع غزة: دُمّر مخبأ للمتفجرات والألغام في مبنى مدني. وفي الوقت نفسه، اغتال فريق القتال التابع للواء 401 على مسلحين ودمّر مبانٍ عسكرية استُخدمت لأغراض مسلحة. هاجم فريق القتال التابع لـ"ناحال" في منطقة "درج التفاح" مستودع أسلحة
تقارير عربية: الجيش الإسرائيلي ينفذ عدة غارات صباح اليوم شمال خانيونس جنوب قطاع غزة
اغتال الجيش الإسرائيلي المسؤول عن إدارة نيران منطقة الزهراني في وحدة بدر التابعة لحزب الله. وفي إطار دوره، ساهم حسين علي مظهر في توجيه العديد من عمليات إطلاق النار نحو دولة إسرائيل، وعمل على ترميم المدفعية في جنوب لبنان.
سكاي نيوز عربية: الوسيط الأمريكي بشارة بحبح نقل رسالة من ترامب لحماس: القتال في غزة لن يستأنف بعد 60 يوما.
الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم: "على حد علمي، لم تكن إيران على علم بـ"طوفان الأقصى" (الهجوم المفاجئ في 7 أكتوبر/تشرين الأول). ولم تكن جزءًا من قيادة حماس في الخارج ".
في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أُلقي القبض على خمسة مسلحين في منطقة جنين، من بينهم شخص كان يخطط لتأسيس منظمة مسلحة. وفي الوقت نفسه، اعتقلت الكتيبة 941 أربعة مسلحين بستة أنواع مختلفة من الأسلحة في قرية بئر الباشا شمال الضفة الغربية.
نعيم قاسم في مقابلة مع الميادين: "إذا استمرت إسرائيل وأمريكا بالضغط علينا، فلن يحققوا أهدافهم مهما كان الضغط. لدي خياران: النصر أو الموت. إذا أرادوا حل المشكلة، فعليهم التوقف وتطبيق ما فُرض عليهم في الاتفاق (وقف إطلاق النار)"
الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم: "لنفترض أن إسرائيل هاجمت. هل سنستسلم؟ لا، سنقضي عليها". في مقابلة مع الميادين، قال: "نحن نتعافى، نتعافى، والآن نحن مستعدون"
https://x.com/i/web/status/1942654209494790443
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أفادت قناة الميادين مساء أمس عن سقوط قتيل جراء قصف إسرائيلي على سيارة في قرية بابلية في صيدا جنوب لبنان
https://x.com/i/web/status/1942669059822088208
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للمرة الثانية خلال يومين، التقى رئيس الوزراء نتنياهو بالرئيس الأمريكي ترامب. بعد اللقاء، قال نتنياهو: "لقد ركزنا جهودنا على تحرير رهائننا. لن نتراجع لحظة، وهذا ممكن بفضل الضغط العسكري الذي يمارسه جنودنا الأبطال"