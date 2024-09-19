"تقويض قدرة إسرائيل": نتنياهو في هجوم حاد على رئيس الوزراء البريطاني

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" اليوم (الخميس)، وهاجم بشدة نظيره البريطاني كير ستارمر، في أعقاب تعليق جزء من تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال نتنياهو في بداية تصريحاته: "في الآونة الأخيرة، علقت الحكومة البريطانية الجديدة 30 ترخيص أسلحة لإسرائيل، بعد أيام من إعدام حماس لستة رهائن إسرائيليين. وهذا يبعث برسالة رهيبة إلى حماس، للأسف، حكومتكم الحالية ترسل رسائل مختلطة. قيل لنا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن قدرتنا على ممارسة هذا الحق تقوضت بسبب حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل".

وأوضح نتنياهو في المقابلة أن "إسرائيل تشن حربا عادلة بوسائل عادلة"، وذكر أننا "نتخذ خطوات غير مسبوقة لإبعاد المدنيين عن خط النار ونخضع بشكل كامل للقانون الدولي".

Claudia Greco/Pool via AP

وأضاف: "مثلما يُنظر اليوم إلى موقف بريطانيا البطولي ضد النازيين على أنه ضروري لهزيمة الهمجية، فإن التاريخ سيحكم أيضًا على موقف إسرائيل ضد حماس والمحور الإرهابي الايراني. ستنتصر إسرائيل في هذه الحرب وستضمن وتؤمن مستقبلنا المشترك".

وقال لاحقًا إن "بريطانيا تشهد معاداة للسامية غير مسبوقة في حرمها الجامعي وفي مراكز مدنها وفي أجزاء كثيرة من البلاد. وهذا أمر مثير للقلق. وأنا على ثقة وأتوقع أن تتخذ القيادة البريطانية الخطوات اللازمة لوضع حد لـهذه الآفة."