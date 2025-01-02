"المفاوضات ليست عالقة..يوجد تقدم"|| آخر المستجدات حول المفاوضات للتوصل لصفقة تبادل ووقف إطلاق نار في غزة

أكدت ثلاثة مصادر مطلعة على تفاصيل مفاوضات صفقة المختطفين لـi24NEWS إن :"المفاوضات ليست عالقة، وحتى أنه يوجد هناك تقدم"، وأضافت المصادر لمراسل الشؤون الديبلوماسية بالقناة العبرية عميحاي شتاين بأن :"وفد إسرائيليا من المتوقع أن ينطلق إلى قطر لإجراء مباحثات حول صفقة مختطفين".

وذكر أحد المصادر إن "الوسطاء يقومون بجهود جدية ومتواصلة للعمل على سد الفجوات، الديناميكية تغيرت ، وهناك بعض التحرك، وبعض المرونة". مع ذلك فإن التشديد بأنه "لا يزال هناك فجوات بين الجانبين، لذلك ليس من الواضح متى ستنتهي المفاوضات".

ويشار إلى تلفزيون العربي القطري أفاد بوقت سابق أن وفدا من حماس غادر القاهرة، بعد أن وصل إلى مصر لإجراء مباحثات حول صفقة تبادل، وأفيد نقلا عن مصادر مصرية بأن الوفد أظهر مرونة كبيرة من أجل التوصل الى صفقة