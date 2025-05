ويتكوف: "لن نسمح بحدوث أزمة إنسانية، والأوضاع في غزة خطيرة"

أجرى المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم (الأحد)، تناول فيها الحرب في قطاع غزة. وأكد ويتكوف أن إدارة ترامب "لن تسمح بحدوث أزمة إنسانية في غزة" وأن "الظروف خطيرة للغاية".

