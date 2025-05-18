ويتكوف: "لن نسمح بحدوث أزمة إنسانية، والأوضاع في غزة خطيرة"

أجرى المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم (الأحد)، تناول فيها الحرب في قطاع غزة. وأكد ويتكوف أن إدارة ترامب "لن تسمح بحدوث أزمة إنسانية في غزة" وأن "الظروف خطيرة للغاية".

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وأضاف المبعوث الخاص أن الرئيس دونالد ترامب "إنساني. لا فرق بين موقفه وموقف نتنياهو بشأن المساعدات الإنسانية لغزة. السؤال المطروح هو كيف نُقدمها؟ الظروف اللوجستية معقدة للغاية في الوقت الحالي. المسألة الآن هي: كيف نُدخل الشاحنات إلى غزة لوجستيًا، وكيف نُنشئ مراكز المساعدات؟".

وأضاف ويتكوف: "هناك العديد من المبادرات التي نعمل عليها، وسيتم إرسال مطابخ متنقلة، وشاحنات دقيق تنتظر على الحدود. وقد أشار الإسرائيليون إلى أنهم سيسمحون بدخول المزيد من الشاحنات، لكن الأمر معقد، والظروف الميدانية خطيرة. لا تزال القذائف غير المنفجرة منتشرة في كل مكان. ومع ذلك، لا نريد أن نرى أزمة إنسانية، ولن نسمح بحدوث ذلك في عهد الرئيس ترامب".

وفيما يتعلق بالمحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، قال ويتكوف: "أعتقد أننا سنلتقي مع الإيرانيين هذا الأسبوع في أوروبا، ونأمل أن تؤدي إلى نتائج إيجابية".