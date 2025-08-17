تقرير: حماس تدرس نقل المختطفين إلى مدينة غزة

قد يعجبك أيضًا -

أفادت مصادر فلسطينية لصحيفة الشرق الأوسط مساء اليوم (الأحد) أن الفصائل الفلسطينية، بمن فيها حماس والجهاد الإسلامي، تدرس خطة محتملة بشأن المختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة، لنقلهم فعليًا إلى مدينة غزة. وبحسب المصادر، فإن الهدف من الخطة هو الضغط على إسرائيل ومنع احتلال مدينة غزة، في ظل تصعيد إطلاق النار والحصار الذي فرضته إسرائيل على المدينة.

ذكرت المصادر أن الخطة لا تزال في مرحلة الدراسة، وأن القرار النهائي لم يُتخذ بعد. الحديث يدور عن جهد لربط مصير المختطفين الأحياء بالقرارات الحكومية لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بخصوص احتلال المدينة.

كما أفيد أنه منذ بداية الحرب كانت السياسة تهدف إلى الحفاظ قدر الإمكان على حياة المختطفين، وتبديلهم بسجناء فلسطينيين والسعي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. ومع ذلك، في الأسابيع الأخيرة، وفي ظل التغيرات على الأرض، من المحتمل أن يُتخذ قرار جديد يرسل رسالة واضحة مفادها أن حياة الفلسطينيين مرتبطة بحياة المختطفين.

أحد المصادر أوضح: "لم تعد هناك إمكانيات للغطرسة الإسرائيلية. يجب التوقف عن الجرائم التي ارتُكبت ضد المدنيين العزل وعن التدمير المنهجي لمنازلهم، ويجب أن يكون الثمن باهظًا - ليس فقط في أرواح الجنود الذين سيدخلون المدينة، بل أيضًا في أرواح الإسرائيليين المختطفين."