حزب الله يصعد في هجمة صاروخية ردا على اغتيال أحد قادته ما تسبب باندلاع الحرائق في شمال إسرائيل

انهالت على شمال إسرائيل اليوم الأحد، صليات صاروخية بينها مسيرات انقضاضية استهدفت عدة مواقع في شمال البلاد سقط واحد منها على الأقل بعيدا عن الحدود الشمالية جنوب مدينة كرميئيل. وفي معرض النهار، تم الدفع بمسيرتين على الأقل إلى آييلت هشاحر (شمال شرق صفد) في الحولة وسمع صوت انفجار قوي وسط التحقيق بتداعيات الانفجار.

واندلعت 3 حرائق في شمال إسرائيل جراء إطلاق صواريخ حزب الله. وفي ديشون القريبة من صفد، أخذت تعمل 3 فرق إطفاء على إخماد حريق شب على جانب أحد الجبال.

وفي غابة مسغاف، تمت السيطرة على الحريق بشكل شبه كامل، وفي آييلت هشاحر حققت 3 فرق إطفاء السيطرة الكاملة على ألسنة النار في مكان الحادث.

ويشير مراقبون إلى أن حزب الله، أراد عبر تكثيف الهجوم الصاروخي الرد على اغتيال أيمن غطمة بغارة إسرائيلية في بلدة الخيارة في البقاع الغربي. وغطمة هو أحد الشخصيات البارزة في الجماعة الإسلامية، وكان مسؤولا عن نقل الأسلحة من سوريا الى البقاع الشمالي والبقاع الغربي حتى جنوب لبنان فضلا عن عمله على تطوير البنية التحتية المسلحة في المنطقة.

كما أدت صورايخ حزب الله إلى إصابة منزلين إصابة مباشرة واندلاع حرائق في بلدة المطلة شمال إسرائيل ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

David Cohen/Flash90

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من نهار اليوم، عقب إطلاق صفارات الإنذار في الجليل الأعلى، أن عدة أهداف جوية مشبوهة اجتازت الحدود من جهة لبنان، وتم اعتراض طائرة بدون طيار. كما أكد الجيش الإسرائيلي أن حرائق اندلعت في مواقع مختلفة نتيجة السقوط، وتم تفعيل أجهزة الإنذار في البلدة الزراعية ديشون خوفا من سقوط شظايا الصواريخ.