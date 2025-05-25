تقرير فلسطيني : طبيبة أطفال من غزة تفقد أطفالها التسعة جراء ضربة جوية

أفادت وسائل إعلام أمريكية وعربية الليلة الماضية (الأحد) أن طبيبة الأطفال في غزة الدكتورة آلاء النجار فقدت تسعة من أطفالها بعد أن ضربت غارة جوية إسرائيلية منزلهم في منطقة خان يونس الجمعة الماضية. واستند التقرير إلى مصادر طبية في قطاع غزة..

وبحسب التقرير فإن زوج الطبيبة أصيب بجروح خطيرة، وهو يرقد في العناية المركزة بالمستشفى. وقال مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة التابعة لحماس إن ابنها الوحيد الناجي أصيب أيضا في الهجوم.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن "الطبيبة ذهبت إلى عملها لإنقاذ الأرواح، وفي ذلك المساء وصلت جثامين أطفالها المحترقة إلى المستشفى".

هذا وقال مركز ناصر الطبي، حيث كانت الدكتور النجار تعمل: "نحن عاجزون عن الكلام. أنفاسنا مختنقة من هول هذه المأساة". ووفقًا للتقارير، قُتل 74 شخصًا في غزة أمس، بينهم تسعة أطفال.