الجيش الإسرائيلي يعلن أن ثلاثة مختطفين إسرائيليين قتلوا في غزة في هجوم إسرائيلي

نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، نتائج التحقيق الذي أجراه في ملابسات وفاة المختطفين رون شيرمان ونيك بيسر وايليا توليدانو أثناء احتجازهم لدى حركة حماس. ومن خلال التحقيق، تشير التقديرات إلى أن الثلاثة على الأرجح قتلوا نتيجة غارة جوية للجيش الإسرائيلي، أثناء اغتيال قائد اللواء الشمالي لحماس، أحمد غندور، في 10 نوفمبر 2023.

وشدد الجيش الإسرائيلي على أن "هذا تقييم محتمل للغاية في ضوء جميع البيانات، ولكن لا يمكن تحديد ظروف وفاتهم على وجه اليقين". يعتمد التحديد على الموقع الذي تم العثور على جثامينهم فيه فيما يتعلق بتأثير الهجوم، وأبحاث أداء الهجوم، ونتائج استخباراتية، ونتائج تقارير الأطباء الشرعيين، بالإضافة إلى قرار معهد الطب الشرعي.

ويكشف التحقيق أن "المختطفين الثلاثة كانوا محتجزين في مجمع الأنفاق الذي كان غندور يعمل منه. وفي وقت الهجوم، لم يكن لدى الجيش الإسرائيلي معلومات عن وجود مختطفين في المجمع الذي تعرض للهجوم، وعلاوة على ذلك، كانت هناك معلومات أشارت إلى مكان تواجدهم في مكان آخر، وبالتالي لم يتم تعريف المنطقة على أنها منطقة يشتبه بوجود المختطفين فيها طوال فترة الحرب، لم يقم الجيش الإسرائيلي بالهجوم في المناطق التي توجد فيها مؤشرات أو شكوك حول وجود مختطفين. يقوم الجيش الإسرائيلي بتشغيل آلية تابعة لقيادة الأسرى والمفقودين في شعبة المخابرات، والتي تهدف إلى ضمان تنفيذ العمليات الهجومية وعدم الإضرار بالمختطفين قدر الإمكان، ويبذل جهوداً كبيرة في جلب المعلومات عن المختطفين".

والدة رون شيرمان، الدكتورة معيان شيرمان، أجرت الأسبوع الماضي مقابلة في برنامج "الإسرائيليون" وتناولت الموضوع بالتفصيل، حيث قالت: "منذ اليوم الأول الذي كذبوا علينا فيه، كان الهدف دائمًا هزيمة حماس وربما إحضار بعض الرهائن على الطريق.

وقالت"لقد سمعنا عن ذلك منذ سبعة أشهر في محادثة شخصية مع نيتسان ألون، ويبدو أن هذا ما حدث، انتظرنا نتائج التشريح وعلم السموم، واستغرق الأمر ستة أشهر حتى يحدث ذلك.وفي الأساس، كانت اجابة غير رسمية أنهم لم يُحدثوا الكثير من الضجيج حول هذا الموضوع. لقد قيل لنا ذلك شخصيا، ولم أتفاجأ لأنني كنت أعرف ذلك منذ اللحظة الأولى".

ويشار إلى أنه، في شهر كانون ثاني/يناير من هذا العام، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إستعادة جثامين الثلاثة من أسر حماس، بالإضافة إلى ذلك، ذكر أنه من غير الممكن تحديد سبب وفاتهم من خلال تقرير الطب الشرعي.

.