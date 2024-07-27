التغطية متواصلة| حزب الله يقصف مجدل شمس: عشرة قتلى و34 إصابة من بينهم أطفال، والجيش الإسرائيلي: "ردنا على حزب الله سيكون قويا جدا"
طالب الجيش السكان الذين بقوا في الأحياء الجنوبية لخان يونس بإخلائها بشكل فوري والانتقال مؤقتاً إلى ما وصفها بـ"المنطقة الإنسانية المستحدثة في منطقة المواصي".
أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أوامر إخلاء جديدة للسكان المتبقين في الأحياء الجنوبية بخان يونس في جنوب قطاع غزة، تمهيداً لعملية عسكرية، وطالب السكان الذين بقوا في الأحياء الجنوبية لخان يونس بإخلائها بشكل فوري والانتقال مؤقتاً إلى ما وصفها بـ"المنطقة الإنسانية المستحدثة في منطقة المواصي".
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