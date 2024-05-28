تقرير: رئيس الموساد السابق هدّد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن التحقيق في جرائم الحرب

ذكرت صحيفة الغارديان يوم الثلاثاء أن الرئيس السابق لوكالة المخابرات الخارجية الإسرائيلية الموساد، يوسي كوهين، هدد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في سلسلة من الاجتماعات السرية. ويقال إنه حاول الضغط عليها لإسقاط التحقيق في جرائم الحرب.

بدأ التحقيق المعني في عام 2021. وبلغ ذروته الأسبوع الماضي عندما أعلن كريم خان، الذي خلف بنسودا، أنه يسعى لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بشأن سلوك البلاد خلال حرب غزة.

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وقالت صحيفة الغارديان إن تورط كوهين في العملية حدث أثناء عمله كمدير للموساد. وبحسب التقرير نقلاً عن مسؤول إسرائيلي كبير، فإنه حصل على التفويض بالقيام بتحركاته من قبل "مستويات عليا وتم تبريرها على أساس أن المحكمة شكلت تهديدًا بملاحقة أفراد عسكريين".

وقال مصدر آخر لصحيفة الغارديان: "كان هدف الموساد هو التوصل إلى تسوية مع المدعية العامة أو ضمها كشخص يتعاون مع مطالب إسرائيل". ووصف مصدر ثالث كوهين بأنه “مبعوث نتنياهو غير الرسمي”.

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ويقال إن كوهين، وهو أحد أقرب حلفاء رئيس الوزراء، قاد مشاركة الموساد في "حملة قامت بها البلاد لتقويض المحكمة الجنائية الدولية" استمرت قرابة عقد من الزمن. وأكدت أربعة مصادر لصحيفة الغارديان أن بنسودا أطلعت مجموعة صغيرة من كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية على محاولات كوهين للضغط عليها، وسط مخاوف بشأن "الطبيعة التهديدية لسلوكه".

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على وجه التحديد، يُزعم أن كوهين قال للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية: “يجب عليك مساعدتنا ودعينا نعتني بك. أنت لا تريدين التورط في أشياء يمكن أن تعرض أمنك أو أمن عائلتك للخطر. ووصفت بعض مصادر الغارديان محاولاته غير الناجحة بأنها "تكتيكات حقيرة" و"مطاردة".

وأبرز التقرير أن "الموساد لاحق أفراد عائلة بنسودا وحصل على نصوص لتسجيلات سرية لزوجها، وفقًا لمصدرين على دراية مباشرة بالوضع. ثم حاول المسؤولون الإسرائيليون استخدام المواد لتشويه سمعة المدعية العامة".

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أعلنت صحيفة الغارديان عن تحقيق مشترك وشيك سيتم إجراؤه مع المجلة الإسرائيلية الفلسطينية +972 والمجلة العبرية Local Call، "يكشف كيف أدارت العديد من وكالات الاستخبارات الإسرائيلية "حربًا" سرية ضد المحكمة الجنائية الدولية لمدة عقد تقريبًا".