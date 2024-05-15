التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه تم اعتراض صاروخ أطلق من غزة على سديروت

استمرار القتال في قطاع غزة: الجيش الإسرائيلي يعمل في قلب جباليا وتم تدمير حوالي 80 هدفًا

قدم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحديثا بشأن استمرار القتال في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الفرقة 98 بدأت عملياتها الليلة في قلب مخيم جباليا شمال قطاع غزة وخاض اللواء 460 معارك ضارية ضد عشرات المجموعات المسلحة خلال اليوم الماضي وقضى على عدد كبير من المسلحين.

في الوقت نفسه، يستمر نشاط الفرقة 162 في مزراح رفح لتطهير المنطقة من المسلحين والبنية التحتية المتطرفة شن فريق من لواء جفعتاي هجومًا مستهدفًا على موقع تستخدمه حماس للتدريب.