التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه تم اعتراض صاروخ أطلق من غزة على سديروت
تزايدت وتيرة إطلاق الصواريخ على البلدات الجنوبية بشكل مطرد في الأيام الأخيرة مع قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات جديدة ضد حماس.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن القبة الحديدية اعترضت صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه سديروت، ولا توجد تقارير عن وقوع اصابات.
وقال الجيش إن الصاروخ أطلق من منطقة جباليا، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية، وتزايدت وتيرة إطلاق الصواريخ على البلدات الجنوبية بشكل مطرد في الأيام الأخيرة مع قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات جديدة ضد حماس.
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استمرار القتال في قطاع غزة: الجيش الإسرائيلي يعمل في قلب جباليا وتم تدمير حوالي 80 هدفًا
قدم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحديثا بشأن استمرار القتال في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الفرقة 98 بدأت عملياتها الليلة في قلب مخيم جباليا شمال قطاع غزة وخاض اللواء 460 معارك ضارية ضد عشرات المجموعات المسلحة خلال اليوم الماضي وقضى على عدد كبير من المسلحين.
في الوقت نفسه، يستمر نشاط الفرقة 162 في مزراح رفح لتطهير المنطقة من المسلحين والبنية التحتية المتطرفة شن فريق من لواء جفعتاي هجومًا مستهدفًا على موقع تستخدمه حماس للتدريب.
صافرات الإنذار تدوي في سديروت للمرة الثانية خلال ساعة
الأمم المتحدة تطلق تحقيقا في غارة مجهولة أدت إلى مقتل موظفها الهندي في رفح
بدأت الأمم المتحدة تحقيقا في هجوم مجهول على سيارة تابعة للأمم المتحدة في رفح الاثنين أدى إلى مقتل أول موظف دولي لها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حسبما قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
وكان الموظف، وهو ضابط الجيش الهندي المتقاعد ويبهاف أنيل كالي، يعمل مع إدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة وكان في طريقه إلى المستشفى الأوروبي في رفح مع زميل له أصيب أيضًا في الهجوم.
حماس تعلن مسؤوليتها عن إطلاق النار في سديروت
أعلنت حماس مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ على سديروت
نجمة داود الحمراء حول التحذير في سديروت: "لم نتلق أي اتصالات حول وقوع إصابات"
قامت نجمة داود الحمراء لاحقا بتحديث التنبيه الذي تم تفعيله في سديروت بأنه "لم يتم تلقي أي اتصالات حول وقوع إصابات".
تقرير: مصر لم تنضم رسميا بعد إلى الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بسبب "صعوبات قانونية"
قال مصدر مصري لصحيفة "العربي الجديد"، إن "مصر لم تتقدم حتى الآن بطلب للانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بسبب متطلبات قانونية فنية صعبة".
وبحسب قوله، فإن الإعلان المصري عن الانضمام إلى الدعوى "يبعث برسالة قاسية إلى الحكومة الإسرائيلية عقب الأحداث التي وقعت في رفح، والتي تنتهك اتفاق السلام المصري الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه يبعث برسالة مطمئنة للمصريين الغاضبين". وأن القاهرة لا ترد على تصرفات إسرائيل".
مصادر: الأردن يحبط مخططاً إيرانياً لتنفيذ أعمال تخريبية في المملكة
أحبط الأردن مؤامرة يقودها إيران لتهريب أسلحة إلى المملكة لمساعدة معارضي النظام الملكي الحاكم المتحالف مع الولايات المتحدة على تنفيذ أعمال تخريبية، وفقًا لمصدرين أردنيين مطلعين على الأمر.
وقالت المصادر لرويترز إن الأسلحة أرسلتها جماعات مدعومة من إيران في سوريا إلى خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن لها صلات بالجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية. ويقولون إنه تم الاستيلاء على المخبأ عندما ألقي القبض على أعضاء الخلية، وهم أردنيون من أصل فلسطيني، في أواخر مارس/آذار.
نحو 200 شخص يتظاهرون من أجل الرهائن عند تقاطع طرق بوسط إسرائيل
نظم حوالي 200 شخص احتجاجًا وافقت عليه الشرطة للمطالبة بعودة الرهائن الـ 132 الذين تحتجزهم حماس في غزة، وعرقلوا بشكل متقطع حركة المرور المتجهة جنوبًا على الطريق 482 عند تقاطع هكفر هياروك بالقرب من مدينة رمات هشارون بوسط إسرائيل.
https://twitter.com/i/web/status/1790617964833595645
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تقرير: قوات الجيش الإسرائيلي غادرت حي الزيتون في مدينة غزة منهية غارة استمرت ستة أيام
أفادت قناة الجزيرة أن القوات الإسرائيلية انسحبت من حي الزيتون بمدينة غزة بعد عملية استمرت ستة أيام.
وقد عاد الجيش الإسرائيلي إلى الزيتون الخميس الماضي للمرة الثالثة في الحرب المستمرة بعد أن اكتشف أن حماس تعيد تجميع صفوفها هناك.