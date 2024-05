التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه تم اعتراض صاروخ أطلق من غزة على سديروت

نحو 200 شخص يتظاهرون من أجل الرهائن عند تقاطع طرق بوسط إسرائيل

نظم حوالي 200 شخص احتجاجًا وافقت عليه الشرطة للمطالبة بعودة الرهائن الـ 132 الذين تحتجزهم حماس في غزة، وعرقلوا بشكل متقطع حركة المرور المتجهة جنوبًا على الطريق 482 عند تقاطع هكفر هياروك بالقرب من مدينة رمات هشارون بوسط إسرائيل.

https://twitter.com/i/web/status/1790617964833595645