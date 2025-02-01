صحافي من غزة:" اختيار ميناء غزة لعملية التبادل تحمل رسالة تحدي لنتتياهو وغالانت"

تطرق الصحافي من غزة ضياء حسن خلال مداخلته في التغطية الخاصة عن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس والتي أدارها أدهم حبيب الله، الى رمزية اختيار حماس لميناء غزة حتى تسلم المختطف كيث سيغال، لافتا الى "هذا الاختيار يحمل رسالة تحدي لنتنياهو وغالانت".

ووفقا للصحافي ضياء حسن :" ميناء غزة كان يعتبر مركزا مهما لحضور قيادات عسكرية وسياسية كبيرة، نتنياهو وصل مرتين الى ميناء غزة عبر زوارق حربية ، أيضا وزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الذي كان يزور القوات الإسرائيلية من خلال هذا الميناء ، ويقومون بجولات داخل غزة وكانت دبابات إسرائيلية تصل في بعض الأحيان، وعلى بعد 300 متر في المكان جرت العملية في مستشفى الشفاء"

"هناك دلالات للتسليم من ميناء غزة حيث أن المنطقة تتبع لكتيبة الشاطئ وهم من يشرفون على عملية التسليم ، كما كانت القوة البحرية التابعة للقسام تقوم بتدريبات فيه"

وعن دلالات مكان استلام المختطفين ياردين بيباس وكالديرون :" توجد دلالات ورمزية لاختيار لحركة حماس للمكان، حيث أن ميدان فلسطين ومفترق السرايا هو مكان مشهور جدا ، تواجد به قديما موقع عسكري بريطاني للحاكم العسكري وبعدها أصبح مقرا للسلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية وبعدها استولت عليه حركة حماس، كما انه يقع في حي الرمال من أرقى الأحياء في غزة، ويقع ميدان فلسطين بالقرب من حي الشجاعية قرب الموقع الذي اختطفت فيه المجندات الإسرائيليات من ناحل عوز ، وهذا دلاله على أن كتيبة حي الشجاعية لا زالت تعمل".