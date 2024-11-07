تقرير: مقتل عم حسن نصر الله جراء غارة في البازورية

أفادت مصادر لبنانية الأربعاء عن مقتل عم الأمين العام لحزب الله السابق حسن نصر الله، في غارة استهدفت منزلا في البازورية، قضاء صور جنوب لبنان.

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ووفقا لموقع "لبنان 24" فإن أبو حيدر نصر الله، عم حسن نصر الله قتل مع اثنين من أبنائه وهما عبد الكريم وحيدر ، إضافة الى نجل ابنه حيدر.

ويشار إلى أن البازورية هي مسقط رأس الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، كما أكدت الأمر صفحات موالية حزب الله في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ذكرت أن أبو حيدر قتل مع ثلاثة من أبنائه في "غارة إسرائيلية الأربعاء"

من جانبها أفادت الوكالة الوطنية للأنباء مساء الأربعاء عن مقتل "شخص وإصابة عدد من الجرحى في الغارة المعادية على منزل في بلدة البازورية، ونقلوا جميعهم الى مستشفى صور".