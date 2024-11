تقرير: مقتل عم حسن نصر الله جراء غارة في البازورية

أفادت مصادر لبنانية الأربعاء عن مقتل عم الأمين العام لحزب الله السابق حسن نصر الله، في غارة استهدفت منزلا في البازورية، قضاء صور جنوب لبنان.

