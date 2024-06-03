بعد الاعتقاد أنه في أسر حماس: العثور على جثة دوليف يهود في كيبوتس نير عوز

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين عن عثوره على جثمان المرحوم دوليف يهود (35 سنة) في كيبوتس نير عوز، وذلك بعد تحقيقات مضنية قامت بها وحدة إيثان بالتعاون مع علماء الأنثروبولوجيا وبعد تحديد علمي.

المرحوم دوليف يهود، ابن كيبوتس نير عوز، عمل كمسعف في اتحاد الإنقاذ ونجمة داود الحمراء. وفي يوم السبت السابع من أكتوبر، مع انتشار الأنباء عن الهجوم المروع على البلدات الجنوبية غادر منزله للمساعدة وإنقاذ الأرواح.

وقُتل المرحوم دوليف على يد حماس في 7 أكتوبر / تشرين الأول، وتم العثور على جثته في كيبوتس نير عوز.

وبعد الانتهاء من الإجراءات الهادفة إلى تحديد هوية القتيل من قبل المسؤولين الطبيين في المعهد الوطني للطب الشرعي ومعهد هتسفي في موقع شورا، أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي الأسرة.