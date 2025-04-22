اليوم 564 من الحرب: أكد الجيش الإسرائيلي اليوم (الثلاثاء) على قناة بي بي سي مقتل أحد قادة حزب الله في منطقة صور في لبنان. وقال مسؤول فلسطيني كبير إن الوسطاء القطريين والمصريين اقترحوا صيغة جديدة لإنهاء الحرب في غزة. وذكرت وسائل إعلام قطرية أن وفدا إسرائيليا وصل إلى العاصمة المصرية أمس "للبحث عن طريقة لتحقيق تقدم في المفاوضات المتوقفة"، لكن إسرائيل تنفي ذلك.

القوات الإسرائيلية تعتقل 7 فلسطينيين من جنين وبلدة جبع مصادر سورية: سيارات تابعة للأمن العام اقتحمت حي القوز في طرطوس شمال غرب سوريا "إعتقال قياديين في حركة الجهاد الإسلامي بدمشق.. وتسريبات تشير إلى أن الشرع يريد إقالة وزير الخارجية مقتل قيادي بارز في الجماعة الإسلامية بغارة إسرائيلية على جبل لبنان مقتل قيادي بارز في الجماعة الإسلامية بغارة إسرائيلية على جبل لبنان هاجم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قائدا في حزب الله في منطقة المجدل بمنطقة الحنية في جنوب لبنان باستخدام الطائرات المسيرة. وبحسب التقارير فإن القيادي هو علي كايد هاشم social networks تقرير عربي: الأميركيون تعهدوا بالضغط على إسرائيل للموافقة على الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار في غزة. ويقال إن هناك مساع أميركية قطرية مصرية للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل زيارة ترامب للمنطقة. لكن مصادر في حماس قالت أيضا إنهم لم يتلقوا أي مقترحات جديدة، وإنه لن يسافر أي وفد إلى القاهرة لبحث هذه القضية. الجزيرة تؤكد: رئيس الوزراء القطري سيلتقي روبيو وويتكوف في واشنطن اليوم الجيش الإسرائيلي يستهدف 40 آلية هندسية إستخدمتها حماس في عمليات 7 أكتوبر تقرير سعودي: القتيل في الغارة الجوية على قرية الحنية جنوب لبنان هو عنصر في حزب الله