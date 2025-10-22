إسرائيل تستعيد جثماني أرييه زلمانوفيتش وتامير آدار من غزة

أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء، استعادة جثماني المختطفين أرييه زلمانوفيتش والرقيب تامير أدار بعد 746 يوماً من احتجازهما في قطاع غزة. وقد نُقلا إلى إسرائيل عبر الصليب الأحمر بعد تسليمهما في جنوب القطاع، وتم التعرف على هويتهما في معهد الطب الشرعي. وبحسب الجيش الإسرائيلي، ما زال 13 جثامين مختطفين في غزة.

زلمانوفيتش، أكبر المختطفين سنا ، أحد مؤسسي كيبوتس نير عوز، كان يبلغ من العمر 85 عاماً عند وفاته، وترك خلفه ولدين وخمسة أحفاد. وقد اختُطف من منزله في 7 أكتوبر وهو على قيد الحياة، ويُعتقد أنه قُتل في الأسر بعد نحو شهر. وقال الجيش الإسرائيلي إن النتائج النهائية لظروف وفاته ستُستكمل بعد الفحوص الطبية.

وفق شهادة المختطف العائد من غزة فرحان القاضي، الذي أُخرج من غزة في عملية عسكرية، فإن زلمانوفيتش كان محتجزاً في مستشفى خان يونس وتوفي هناك. ونقل نجل زلمانوفيتش عن القاضي قوله إن والده أوصاه بأن يبلغ عائلته بحبه واهتمامه بسكان الكيبوتس.

أما تامير أدار، فكان نائب مسؤول الأمن المحلي في نير عوز وعضواً في وحدة الطوارئ بالكيبوتس. قُتل أثناء القتال ضد المسلحين صباح 7 أكتوبر، وجثته اختُطفت على يد عناصر من "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين". كان يبلغ من العمر 38 عاماً، وترك زوجته هداس وطفليه ووالديه وثلاثة أشقاء. جدته، يافا أدر، كانت من بين المختطفين الذين أُطلق سراحهم في صفقة نوفمبر\تشرين ثاني 2023.