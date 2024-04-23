الخارجية القطرية :"نشكك بجدية حماس وإسرائيل للتوصل لصفقة"

على خلفية الصعوبات بالمفاوضات للتوصل الى صفقة مختطفين، عبر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، عن استيائه من الاتصالات، وقال في مؤتمر صحافي :"نشك في جدية إسرائيل وحماس ورغبتهم بالتوصل الى صفقة، كلا الطرفين لا يبديان حساسية أو مرونة".

وقال الأنصاري :"نحتاج الى إعادة النظر بجهود الوساطة، وكما قال رئيس الحكومة كافة الإمكانيات مفتوحة. قطر ملتزمة بالجهود بالخصوص، والمسألة الهامة هي هل يمكننا التوصل الى نتيجة عن طريق الوساطة الحالية- أم لا. قطر ترغب بأن تنجح الوساطة. هذا ليس سرا أن عددا من المسؤولين الإسرائيليين، بما يشمل وزراء بحكومة نتنياهو، أدلوا بتصريحات حول الوساطة القطرية، وهم يعرفون ماهيته وما هي تفاصيل الوساطة. لذلك، هم يكذبون بما يتعلق بوساطتنا بسبب موقع على الخريطة السياسية في إسرائيل". وأضاف :"لن نسمح بأن يستخدم اليمين أو اليسار قطر كورقة بالانتخابات".

وتطرق الأنصاري الى العملية البرية المحتملة للجيش الإسرائيلي في رفح وقال :"يجب علينا العمل لمنع هجوم من هذا القبيل". وبرأيه :"من غير الممكن أن نحدد الآن كيف سيكون ردنا بعد مثل هذا الهجوم، لكن بدون أدني شك أن هجوما من هذا القبيل سيكون له تأثير سلبي على أي جهد لمنع التصعيد، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية في غزة".

وعلى خلفية التقارير بأن تركيا تعمل أيضا كوسيطة أمام حماس قال الأنصاري :"لا يوجد لدينا معلومات عن وساطة من هذا القبيل، لكن بدون أدني شك أن تركيا إحدى الداعمين للوساطة التي تقودها قطر ومصر" وتابع الأنصاري :"قيادة حماس موجودة في الدوحة، وهي يمكنها بكل لحظة المغادرة والعودة الى هنا. لا يوجد عليهم قيود بخصوص الخروج والعودة الى الدوحة في إطار جهود الوساطة".