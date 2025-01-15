آخر المستجدات | مصادر مشاركة في المفاوضات لـ :i24NEWS حماس أعطت الضوء الأخضر للاتفاق

اليوم 467 من الحرب: مصادر مشاركة في مفاوضات الصفقة قالت لـi24NEWS اليوم (الأربعاء) إن حماس أعطت الضوء الأخضر للاتفاق. وقال مصدر فلسطيني لـ:i24NEWS "تم التوصل إلى اتفاقات حول كافة القضايا، ومن الممكن الإعلان عن الاتفاق غدا". وتحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع وزير ماليته (من أقصى اليمين المتشدد) بتسلئيل سموتريتش وزير امنه يسرائيل كاتس حول الاتفاق، حيث أصيب مقاتلان إسرائيليان بجروح خطيرة، ومقاتل آخر بجروح طفيفة، بعد أن انفجرت عبوة ناسفة بمركبتهم في قباطية قرب جنين.

عائلة بيباس الإسرائيلية التي لديها أقرباء مختطفون في قطاع غزة: "نحن على علم بالمنشورات التي ورد فيها أن العائلة بأكملها مشمولة بالمرحلة الأولى من الاتفاق. نحن أصحاب خبرة وخيبات أمل، وبالتالي طالما أن أحباءنا لم يعبروا الحدود الإسرائيلية - لا يوجد نهاية للقصة" قال مصدر مطلع على التفاصيل لـ i24NEWS: "الاتجاه إيجابي. في إسرائيل، يستعدون للموافقة النهائية بحلول ظهر غد، تليها مناقشة وتصويت في الحكومة و48 ساعة للالتماسات. النية هي رؤية أول المفرج عنهم من المختطفين يوم الأحد أو الإثنين" نقلت وسائل إعلام عربية عن رئيس الحكومة البريطانية قوله: "سنساعد في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين، والسماح بتدفق المساعدات إلى غزة". مصادر مصرية لقناة "العربي" القطرية: "أغلب قوات الجيش الإسرائيلي غادرت محور فيلادلفيا خلال الساعات الماضية" وكالة "رويترز" للأنباء: "في ظل محادثات إنهاء صفقة المختطفين - رئيس الحكومة القطرية يعقد مؤتمرا صحفيا في الدوحة" في وقت سابق اليوم، نشر عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي علي القحوم، على حسابه في شبكة "إكس"، أنه زار مكاتب حماس في صنعاء برفقة أعضاء آخرين. وأضاف أن هذا يؤكد دعم الشعب الفلسطيني وغزة. تتحدث عدة شبكات سورية عن مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم على قافلة عسكرية في جنوب سوريا – وهم مختار قرية غدير البستان وجنديين آخرين. قال مصدر مطلع لـi24NEWS: "لم يتم الانتهاء من الصفقة بعد" مسؤول فلسطيني كبير يقول لـ "رويترز": حماس أعطت موافقة شفهية على اتفاق مصدر في حماس لوكالة "رويترز": "لم نرد كتابيا على مسودة الاتفاق" مصدر فلسطيني لـ"الأناضول" التركية: "حماس أعطت جوابا إيجابيا بشأن الصفقة" "سي إن إن": "توقيع الاتفاق - اليوم أو غدًا" تقرير: وصول المزيد من قادة الفصائل الفلسطينية إلى الدوحة قالت مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات لشبكة CNN، إن الحكومة الإسرائيلية تقدر أن يتم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار خلال اليوم، أو يوم الخميس. وأضافوا "نحن قريبون للغاية، وتم تحقيق تقدم كبير". ورجّحت المصادر، أنه إذا تم الإعلان عن الاتفاق، فسيبدأ تنفيذه يوم الأحد. قالت مصادر أمنية مصرية لقناة "العربي" القطرية، إنها تراقب تحركات وإعادة تمركز قوات الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا ومعبر رفح. ذكرت صحيفة "القدس" الفلسطينية، نقلاً عن مصادر في حركة حماس، أن الدفعة الأولى من المختطفين الإسرائيليين سيتم الإفراج عنها الأحد المقبل. https://x.com/i/web/status/1879497240701800714 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات . قال مصدر فلسطيني لصحيفة "العربي الجديد" مؤخرا إن الإعلان عن الاتفاق سيكون في القاهرة بموافقة جميع الأطراف، وإن الخرائط الإسرائيلية تم التوافق عليها من قبل الطواقم الفنية والمهنية لجميع الأطراف. رئاسة الحكومة الإسرائيلية تنفي حدوث انفراجة في المحادثات: "حماس لم تقدم حتى الآن ردها على الصفقة" مصادر مشاركة في المفاوضات لـ i24NEWS: "حماس أعطت الضوء الأخضر للاتفاق.. نحن قريبون جدًا" تحميل المزيد