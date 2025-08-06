من حق رئيس الأركان وواجبه التعبير عن موقفه في المحافل المناسبة، وبعد اتخاذ القرارات من قبل القيادة السياسية، سينفذ الجيش الإسرائيلي ما تقرر بحزم واحترافية - كما هو الحال حتى الآن في جميع القطاعات - حتى تحقيق أهداف الحرب. وبصفتي وزير الأمن المسؤول عن الجيش الإسرائيلي نيابةً عن الحكومة، عليّ ضمان تنفيذ هذه القرارات - وهذا ما سيحدث.