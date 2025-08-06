كاتس يدعم قائد الجيش زامير: "أوصيت به، ومن حقه وواجبه أن يعبر عن موقفه" | تغطية متواصلة
كاتس: "رفض حماس إطلاق سراح المختطفين يستدعي اتخاذ قرارات إضافية بشأن طريقة إدارة الحرب" • ترامب يتحدث عن الوضع في غزة: "مهتم بإطعام سكان غزة" • جميع التحديثات من اليوم 670 للحرب
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اليوم 667 من الحرب: ردّ وزير الأمن كاتس صباح اليوم (الأربعاء) على تصريحات يائير نتنياهو، ودعم رئيس الأركان. أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، باللغة العربية، إشعارًا بإخلاء حيّ في مدينة غزة. وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الوضع في غزة واحتلال القطاع قائلاً: "لا أعرف ما قيل - الأمر متروك لإسرائيل، وأنا الآن أضمن حصول سكان غزة على ما يكفيهم".
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ردّ وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس على يائير نتنياهو قائلاً: "أوصيتُ بإيال زامير لمنصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ووافق رئيس الوزراء والحكومة على توصيتي. كنتُ أعتقد أنه في ظلّ هذه المرحلة الحرجة التي يمرّ بها الجيش الإسرائيلي، كان هو المرشح الأنسب لبناء هذه القوة وتشغيلها في مواجهة التحديات الأمنية العديدة التي تنتظرنا".
من حق رئيس الأركان وواجبه التعبير عن موقفه في المحافل المناسبة، وبعد اتخاذ القرارات من قبل القيادة السياسية، سينفذ الجيش الإسرائيلي ما تقرر بحزم واحترافية - كما هو الحال حتى الآن في جميع القطاعات - حتى تحقيق أهداف الحرب. وبصفتي وزير الأمن المسؤول عن الجيش الإسرائيلي نيابةً عن الحكومة، عليّ ضمان تنفيذ هذه القرارات - وهذا ما سيحدث.
أصدر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي إدرعي، أمرا بإخلاء سكان حي الزيتون جنوب مدينة غزة
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وزير الأمن يسرائيل كاتس: "رفض حماس إطلاق سراح الرهائن يتطلب اتخاذ قرارات إضافية بشأن الطريقة التي ينبغي بها تحقيق أهداف الحرب: القضاء على حماس مع خلق الظروف لإطلاق سراح الرهائن وضمان أمن البلدات الإسرائيلية من الآن فصاعدا وإلى الأبد"
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