مقتل جندي إسرائيلي وإصابة جنديين آخرين في محاولة تسلل لمسلحين على حدود غزة

سُمح هذا المساء (الخميس) بالنشر أن زيد مزاريب، وهو قصاص أثر في الجيش الإسرائيلي من بلدة الزرزير شمالي إسرائيل، سقط خلال محاولة تسلل إلى حدود غزة التي جرت في وقت مبكر من الصباح، وأصيب جنديان آخران في الحادث.

كشفت التحقيقات الأولية في الحادثة أن المسلحين خرجوا من أحد الأنفاق في منطقة رفح، حيث التقوا بالقوات الإسرائيلية، ومن بينهم الجندي مزاريب. رصد المراقبون في ساعات الصباح الباكر حركة مشبوهة على الرادارات وسط ضباب كثيف، وأعلنوا عن تسلل محتمل. قفزت قوات وحدة دورية من الكتيبة الصحراوية المسؤولة عن المنطقة وقامت على الفور بإجراء عمليات مسح، حيث واجهت المسلحين الذين فتحوا النار وكانوا مسلحين بأسلحة خفيفة وصواريخ آر بي جي.

هاجمت طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو من طراز Zik، المسلحين، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم. كما قُتل مسلح آخر بنيران دبابة. وقعت المواجهات على بعد حوالي نصف كيلومتر من السياج في قطاع غزة. يبدو أن مسلحًا آخر قد فر عائداً إلى قطاع غزة.

هذا الحادث يعد من أخطر الحوادث التي وقعت على حدود غزة مؤخراً، ويؤكد على التهديد المستمر الذي تواجهه القوات الإسرائيلية من المسلحين في المنطقة. التحقيقات جارية لتحديد المزيد من التفاصيل حول هذا التسلل والإجراءات المستقبلية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.