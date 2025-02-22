التغطية متواصلة: استعدادات في غزة للإفراج عن 6 رهائن إسرائيليين صباح اليوم

أقيمت منصة قرب شارع صلاح الدين جنوب مدينة غزة، استعداداً لتسليم 6 رهائن إسرائيليين أحياء، صباح اليوم السبت، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني المنصرم.

وقال مصدر مطلع في حماس ، إن عملية تسليم الرهائن للصليب الأحمر الدولي ستتم وفق الآلية المتبعة، ستتم بين التاسعة والحادية عشرة بتوقيت القدس صباح اليوم السبت. وأعلنت كتائب القسام، أنها ستفرج عن إيليا ميمون اسحق كوهن، عمر شيم توف، عومر فنكرت، تال شوهام، أفيرا منجيستو، هشام السيد. ومنجيستو محتجز في غزة منذ 2014، وهشام شعبان السيّد ، محتجز في غزة منذ 2015.

فيما أعلن نادي الأسير الفلسطيني أنه سيتم في المقابل الإفراج عن 602 من الأسرى الفلسطينيين، بينهم 50 محكوما بالسجن المؤبد. وأضاف أنه من المقرر إبعاد 108 من الأسرى خارج الأراضي الفلسطينية.

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