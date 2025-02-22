التغطية متواصلة: استعدادات في غزة للإفراج عن 6 رهائن إسرائيليين صباح اليوم
ستفرج حماسعن إيليا ميمون اسحق كوهن، عمر شيم توف، عومر فنكرت، تال شوهام، أفيرا منجيستو، هشام السيد. ومنجيستو محتجز في غزة منذ 2014، وهشام شعبان السيّد ، محتجز في غزة منذ 2015.
أقيمت منصة قرب شارع صلاح الدين جنوب مدينة غزة، استعداداً لتسليم 6 رهائن إسرائيليين أحياء، صباح اليوم السبت، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني المنصرم.
وقال مصدر مطلع في حماس ، إن عملية تسليم الرهائن للصليب الأحمر الدولي ستتم وفق الآلية المتبعة، ستتم بين التاسعة والحادية عشرة بتوقيت القدس صباح اليوم السبت. وأعلنت كتائب القسام، أنها ستفرج عن إيليا ميمون اسحق كوهن، عمر شيم توف، عومر فنكرت، تال شوهام، أفيرا منجيستو، هشام السيد. ومنجيستو محتجز في غزة منذ 2014، وهشام شعبان السيّد ، محتجز في غزة منذ 2015.
فيما أعلن نادي الأسير الفلسطيني أنه سيتم في المقابل الإفراج عن 602 من الأسرى الفلسطينيين، بينهم 50 محكوما بالسجن المؤبد. وأضاف أنه من المقرر إبعاد 108 من الأسرى خارج الأراضي الفلسطينية.
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الجيش الإسرائيلي: حماس ستطلق سراح الرهائن من رفح أولا ثم من النصيرات
وصول سيارات الصليب الأحمر إلى رفح لتسلّم الرهائن الإسرائيليين
قال مبعوث ترامب لشؤون الرهائن آدم بويلر، إنهم بحاجة إلى إعادة المواطن الأمريكي إيدن ألكسندر وجثث المواطنين الأمريكيين الأربعة، دعونا نركز على ذلك الآن ونتعامل مع الباقي لاحقًا.
مصدر أمني إسرائيلي يؤكد أن عملية التسليم ستتم ابداء من الساعة التاسعة من صباح السبت من غزة
تابعوا معنا على i24NEWS عملية تسليم 6 رهائن إسرائيليين ابتداء من التاسعة صباحا في غزة
مصدر أمني: الجيش الاسرائيلي يستعد لاستقبال الرهائن ابتداء من الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت في موقعين
إذاعة الجيش الإسرائيلي: التعرف على جثمان شيري بيباس
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح السبت، إنه تم التعرف على جثمان المحتجزة الإسرائيلية شيري بيباس.
وفي وقت سابق، أكد قيادي في "حماس" لـ"الشرق" أن الحركة سلَّمت جثمان شيري بيباس إلى الصليب الأحمر، مساء الجمعة، وذلك بعد "حدوث خطأ" نتج عنه تسليم جثمان سيدة فلسطينية بدلاً منها، الخميس.
وكان الجيش الإسرائيلي، قال الجمعة، أن واحداً من الجثامين الأربعة التي تسلمها من حركة "حماس" في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الخميس، يعود لـ"شخص مجهول"، وليس للمحتجزة شيري بيباس.
وأضاف الجيش الإسرائيلي: "تم التعرف على جثماني الطفلين أريئيل بيباس وكفير بيباس، لكن خلال عملية الفحص تبين أن الجثة الثالثة المستعادة لا تعود لوالدتيهما شيري بيباس، بل لجثة مجهولة الهوية لا تتطابق مع الحمض النووي لأي محتجز آخر".