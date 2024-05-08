تقرير: مسؤولون إسرائيليون يعربون عن خشيتهتم من تبعات تعليق شحنة الأسلحة الأميركية على صفقة الرهائن

أعرب مسؤولون إسرائيليون عن شعورهم العميق بالإحباط من قرار واشنطن تأخير تسليم القنابل القوية. وأضافت المصادر أن "الخطوة قد تعرض للخطر صفقة المختطفين التي وصلت إلى مرحلة حرجة"، على ما جاء في موقع هيئة البث الرسمية الإسرائيلية. وبحسب المصادر، فقد أبلغت إسرائيل الأميركيين أيضًا بضرورة ممارسة الضغط على حماس وليس على إسرائيل.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن معقبا على تأخير شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل: "إننا نجري مراجعة حول تقديم مساعدة أمنية لإسرائيل على المدى القريب، فيما يتعلق بالأحداث الجارية في رفح". وأضاف الوزير أن إحدى شحنات الذخيرة التي كان من المفترض إرسالها إلى إسرائيل قد تأخرت، لكن بلاده لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن تأخير الشحنات ككل. وأضاف أوستن: "لقد أوضحت الولايات المتحدة منذ البداية أن على إسرائيل أن تأخذ بعين الاعتبار سلامة المواطنين في رفح".

أوقفت الإدارة الأميركية في الأسبوع الماضي شحنة مكونة من 3500 قنبلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف تتعلق بعملية الجيش الإسرائيلي في رفح، وصرح مسؤولون جمهوريون في الكونجرس لموقع كان التابع لهيئة البث: "نحن نعلم أن هناك تأخيرات في الشحنات - ونحاول معرفة نطاق ذلك. لقد طلبنا توضيحا من الحكومة".

من جانبه، هاجم السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي، الجنرال تشارلز براون، ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في نقاش في مجلس الشيوخ الأميركي بشأن تأخير شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

"إذا منعنا الأسلحة اللازمة لتدمير أعداء دولة إسرائيل في وقت يتسم بمثل هذا الخطر الكبير، فسندفع الثمن. وهذا أمر سخيف. أعطوا إسرائيل ما تحتاجه لخوض حرب لا يمكنها تحمل خسارتها". وتابع السناتور محذرا: "هذه هيروشيما وناجازاكي على منشطات".

وأكد مسؤول أميركي كبير في المقابل اليوم تأخير الشحنات بقوله: "لقد قمنا بالفعل بتأخير شحنة أسلحة وقنابل، ولم نتخذ قرارًا نهائيًا بشأن كيفية المضي قدمًا في هذه الشحنة. وكان موقف الولايات المتحدة هو أنه ما كان ينبغي على إسرائيل إطلاق عملية برية كبيرة في رفح". وأضاف: "المناقشات مع إسرائيل بشأن القضية الإنسانية والعملياتية في رفح مستمرة، ولم يتم إيفاؤنا بما يكفي لمعالجة مخاوفنا بشكل كامل".