التصعيد في الشمال: إصابة 18 شخصا جراء انفجار مسيرة في عرب العرامشة شمال إسرائيل أحدهم في حالة حرجة

في تطور غير مسبوق للتصعيد على الحدود الشمالية لدولة إسرائيل أُطلق اليوم ما لا يقل عن أربعة صواريخ ولم يتم اعتراضها أصابت إحداها المركز الجماهيري في عرب العرامشة في الجليل الغربي، ووفقا لما تم كشفه حتى اللحظة فقد انفجرت طائرة انتحارية بدون طيار فوق المبنى.

Clause 27a of the Israeli copyright law

وبالتزامن مع ذلك، دوت صافرات الإنذار في المنطقة، ربما في محاولة لعرقلة جهود علاج الجرحى. وهاجم الجيش الإسرائيلي مصادر إطلاق النار ودمر مبنى اختبأ فيه مسلحون في المقابل أعلن حزب الله أن "صواريخ بركان أصابت بيرانيت، ودمر صاروخ مضاد للدبابات معدات في قاعدة سلاح الجو في ميرون".

وأفاد مركز الجليل الطبي في نهاريا أنه قدم العلاج لـ 18 شخصًا أصيبوا بجروح مباشرة في المركز الجماهيري وجراء الإصابة داخل سيارة تعرضت للضرر في عرب العرامشة، وأصيب أحدهم بجروح حرجة، وآخران بجروح خطيرة، وأربعة بجروح متوسطة و11 بجروح طفيفة.

وفي وقت لاحق، صرح الجيش الإسرائيلي بمعلومات جديدة حول الهجوم الصاروخي على بلدة عرب العرامشة حيث قال في بيان: "خلال الساعات القليلة الماضية، تم رصد عدد من الصواريخ المضادة للدبابات وإطلاق طائرات بدون طيار وهي تعبر من الأراضي اللبنانية باتجاه بلدة عرب العرامشة في شمال إسرائيل. وأسفر الهجوم عن إصابة ستة جنود بإصابات خطيرة، واثنين بإصابات متوسطة وستة آخرين بإصابات طفيفة. وتم إجلاء الجنود لتلقي العلاج الطبي، وتم إبلاغ عائلاتهم. وقام الجيش الإسرائيلي بقصف مصادر النيران. وقصفت قبل قليل، طائرات الجيش الإسرائيلي مجمعات عسكرية وبنية تحتية لحزب الله في مناطق الناقورة ويارين في جنوب لبنان".