التغطية مستمرة | إسقاط طائرة إسرائيلية بدون طيار بصاروخ أطلق من لبنان
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمت موقع إطلاق الصواريخ بعد إسقاط الطائرة بدون طيار.
قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تعمل في سماء لبنان أصيبت بصاروخ أرض-جو منذ فترة قصيرة، ويقوم الجيش بالتحقيق في الحادث.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمت موقع إطلاق الصواريخ بعد إسقاط الطائرة بدون طيار.
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وزيرة الخارجية البلجيكية : عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد إيران يجب أن تشمل الحرس الثوري الإيراني
قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب إن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران ردا على الهجوم الأخير على إسرائيل يجب أن تشمل الحرس الثوري الإسلامي.
وفي حديثها للصحفيين قبل اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، قالت لحبيب إنه لا يوجد حتى الآن إجماع حول الأساس القانوني الذي يمكن من خلاله إضافة الحرس الثوري إلى قائمة الكيانات التي تعتبر منظمات إرهابية على مستوى الاتحاد.
ألقت الشرطة القبض على منفذي هجوم دهس ومحاولة إطلاق نار في القدس
قالت الشرطة إنه تم القبض على المسلحين اللذين نفذا عملية الدهس ومحاولة إطلاق النار في القدس صباح اليوم.
وقالت الشرطة إنه تم العثور عليهما مختبئين في متجر مغلق في المنطقة.
الشرطة: إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة في هجوم دهس في القدس، حاول منفذون استخدام مدفع رشاش بدائي لكنهم فشلوا
قالت الشرطة إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة في هجوم دهس في القدس.
وبحسب الشرطة، حاول المسلحون إطلاق النار من مدفع رشاش من طراز “كارلو” بعد الاصطدام، على الرغم من أنه كان معطلاً على ما يبدو.
وقالت الشرطة إنهم ألقوا السلاح بعد ذلك أثناء هروبهم سيرا على الأقدام.
استطلاع رأي: غالبية الإسرائيليين يعتقدون أن المسؤولين عن إخفاقات 7 أكتوبر يجب أن يستقيلوا
بحسب 62% من الإسرائيليين – اليهود والعرب على حد سواء – فإن الوقت قد حان للمسؤولين عن إخفاقات 7 أكتوبر للاستقالة من مناصبهم، بحسب استطلاع جديد أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي.
تم إجراء الاستطلاع في الفترة ما بين 14-17 أبريل وجمع ردود من 514 رجل وامرأة تمت مقابلتهم باللغة العبرية و 98 تمت مقابلتهم باللغة العربية.
كتائب حزب الله العراقية تقول إن الهجمات الصاروخية في سوريا تشير إلى استئناف الهجمات على القوات الأمريكية
قالت كتائب حزب الله العراقية إن الجماعات المسلحة العراقية قررت استئناف الهجمات على القوات الأمريكية في البلاد بعد أن لم تشهد تقدمًا يذكر في المحادثات الرامية إلى تحقيق خروج القوات الأمريكية خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي لواشنطن.
وتقول الجماعة: "ما حدث منذ فترة قصيرة هو البداية"، في إشارة واضحة إلى هجوم وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية بصواريخ متعددة من شمال العراق على قاعدة تضم قوات أمريكية في سوريا.
تقرير في لبنان: غارات جوية في جنوب البلاد
ذكرت قناة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله، أن غارات جوية نفذت على بلدة ميدون في منطقة البقعة جنوبي البلاد.