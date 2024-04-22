التغطية مستمرة | إسقاط طائرة إسرائيلية بدون طيار بصاروخ أطلق من لبنان

وزيرة الخارجية البلجيكية : عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد إيران يجب أن تشمل الحرس الثوري الإيراني

قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب إن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران ردا على الهجوم الأخير على إسرائيل يجب أن تشمل الحرس الثوري الإسلامي.

وفي حديثها للصحفيين قبل اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، قالت لحبيب إنه لا يوجد حتى الآن إجماع حول الأساس القانوني الذي يمكن من خلاله إضافة الحرس الثوري إلى قائمة الكيانات التي تعتبر منظمات إرهابية على مستوى الاتحاد.