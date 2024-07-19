يأتي من البحر - ويصطدم بمبنى: توثيق جديد لانفجار المسيرة قرب السفارة الأمريكية في تل أبيب
من مقاطع الفيديو التي تم التقاطها، يمكن رؤية الطائرة وهي في طريقها إلى تل أبيب - قبل أن تنفجر في كرة نارية كبيرة
i24NEWS
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بعد ساعات من انفجار المسيرة في الصباح الباكر (بين الخميس والجمعة) بالقرب من سفارة الولايات المتحدة وسط تل أبيب، أصبحت تفاصيل الحدث واضحة وبدأت الأدلة تتراكم، ومن خلال التوثيقات والفيديوها يمكن رؤية المسيرة قادمة من اتجاه البحر وتنفجر ككرة نارية ضخمة ومن التوثيقات الأخرى يمكن رؤية الناس يفرون من مكان الحدث وحطام الزجاج في كل مكان.
وفي توثيق فيديو إضافي، يمكن رؤية المسيرة وهي تحلق في سماء تل أبيب، بعد خروجها من الشاطئ – وتنفجر
🎥: حسب البند 27أ
تمشيط في تل أبيب هذا الصباح بعد انفجار القذيفة
توثيق الأضرار الناجمة عن اصطدام الصاروخ بمنزل مجاور للانفجار 🎥: 27أ'.
الناس يفرون وشظايا الزجاج في كل مكان: مسرح الهجوم في أوائل الصباح 🎥: 27 و'
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