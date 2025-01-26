"دور ايراني ؟"|| الأسباب الحقيقية التي خلقت الأزمة حول الرهينة الإسرائيلية أربيل ييهود

قالت مصادر في حماس لقناة i24NEWS الدولية إن الأزمة المحيطة بالرهينة الإسرائيلية أربيل ييهود بدأت بعد أن أصر قائد حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة فجأة على أن ييهود لها خلفية أمنية وطالب بثمن أعلى لإطلاق سراحها، في شكل سجناء أمنيين محكومين بالسجن المؤبد.

وتعتقد حماس والوسطاء أن هذا كان بسبب تدخل من الإيرانيين، الذين على الأرجح ضغطوا على النخالة لوضع مطالب جديدة، أيضًا لأن نائب قائد حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي لم يذكر مثل هذه التفاصيل بشأن ييهود.

وأضافت المصادر أن المحادثات مع الوسطاء في القاهرة مستمرة ومن المتوقع حل القضية قريبًا، في "اتفاقية مصغرة" منفصلة لإطلاق سراحها مقابل 30 أسيرًا فلسطينيًا مقابل مدني .

ومن الأسباب الأخرى للأزمة إحباط حماس والجهاد الإسلامي من حذف إسرائيل أسماء 15 سجين من قائمة السجناء الأمنيين الذين أرادت إطلاق سراحهم، بما في ذلك 11 من الجهاد الإسلامي، وثلاثة من حماس وواحد من فتح.

وفيما يتعلق بالسجناء الأمنيين الذين تم ترحيلهم، قالت المصادر إن قطر رفضت استقبالهم ووافقت تركيا على استقبال 11 سجينا فقط، وسيتم إرسال الباقي إلى الجزائر أو تونس أو دول أخرى، وذلك بعد فترة قصيرة من مكوثهم في مصر أو قطر. وبمجرد وصولهم إلى وجهتهم، سيُمنع السجناء المرحلون من المغادرة لمدة ستة أشهر على الأقل.

وقال مصدر منفصل في غزة إن القطريين غاضبون من العرض الاحتفالي الذي أعدته حماس للإفراج عن الجنديات الأربع يوم السبت. وزعموا أن الحدث يصور الرواية المعاكسة التي كانوا يحاولون الترويج لها، وهي الدمار والمعاناة في غزة.