الجيش الإسرائيلي ينشر توثيقا لاعتراض صواريخ في البحر الأحمر

نشر الجيش الإسرائيلي توثيقا من عرض البحر لعمليات الاعتراض الناجحة التي نفذها مقاتلو السفن الصاروخية، ووفقا للبيان يتعاون مقاتلو أسطول السفن الصاروخية (الأسطول 3) التابع لسلاح البجرية بشكل وثيق مع قوات سلاح الجو في إنجاز مهمة الدفاع.

وخلال القتال، نفذ المقاتلون عدة عمليات اعتراض ناجحة على عدد من الساحات من بينها الاعتراض العملياتي الأول من قبل السفن القتالية "ساعر 6" في البحر الأحمر منذ وصولها إلى الأراضي الإسرائيلية.

ووفقا للبيان "تشكل المنظومات الدفاعية البحرية المثتبة على السفن الصاروخية مضاعف قوة نوعيًا يدعم القوات في الميدان".