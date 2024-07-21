باهظة وتعترض الصواريخ المعادية في الفضاء : معلومات مثيرة عن منظومة ’السهم 3’ الإسرئيلية التي نجحت باعتراض صواريخ الحوثيين

العميد ريليك شابير، القائد السابق لقاعدة تل نوف الجوية، تحدث خلال النشرة الصباحية في i24NEWS بالعبرية، وشرح حول منظومة Arrow 3 ’السهم 3’– الصاروخ الاعتراضي الذي نجح باعتراض صاروخ أرض -أرض الذي أطلقته جماعة الحوثي اليمنية تجاه إسرائيل.

وقال شابير : "إن Arrow 3 هو تطوير لـ Arrow 2 - لكنه أكبر منه مرة ونصف. السهم يضرب بصورة ملموسة صاروخ العدو بسرعة 3 كيلومترات في الثانية. وبعد الإطلاق يغادر حدود الأرض، إلى مكان لا يوجد فيه هواء، خارج الغلاف الجوي، على ارتفاع يزيد عن 30 كيلومترا، وينطلق باستخدام طائرات تحركه بدقة متناهية، ويلتقي بالصاروخ خارج الغلاف الجوي ويدمره"

وأضاف: "هذا صاروخ باهظ الثمن، وتبلغ تكلفة إطلاقه أكثر من مليون دولار. وهو لا يحمل متفجرات، ولكنه يعمل بالطاقة الحركية". وعن البطارية التي تقوم بتشغيله: "إن البطارية التي تشغله ليست كبيرة على الإطلاق - الصاروخ أوتوماتيكي للغاية ويتم تشغيله باستخدام رادار ’الصنوبر الأخضر’ EL/M-2080 Green Pine وهو رادار دفاع صاروخي أرضي إسرائيلي تنتجه شركة Elta Systems "