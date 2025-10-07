إسرائيل تنشر بيانات محدثة حول عدد قتلى الأجهزة الأمنية خلال العام المنصرم

نشرت وزارة الأمن الإسرائيلية بيانات محدثة لعدد قتلى الأجهزة الأمنية بمناسبة مرور عامين على الحرب، وتشير البيانات إلى أنه منذ عيد "سمحات توراة" 2023، أُضيف 1152 الى قتلى الأجهزة الأمنية، بمن فيهم قتلى من الجيش الإسرائيلي، وشرطة إسرائيل، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وضباط صف، وأفراد من فرق التأهب ممن قاتلوا في قطاع غزة، وجنوب إسرائيل، وشمالها وفي لبنان والضفة الغربية.

وتشير المعطيات أيضاً إلى أنه خلال العام الماضي أضيف 262 قتيلًا إلى الحصيلة. هذا يعني أن أكثر من 1300 فردا من العائلات انضموا إلى دائرة الثكلى، بينهم 240 يتيمًا ويتيمة وأكثر من 751 أخًا وأختًا ثكلى.

كما أشارت وزارة الأمن، فإن 1,035 من القتلى منذ السابع من أكتوبر 2023 هم من قتلى جيش الدفاع الإسرائيلي، من بينهم 43 من أعضاء فرق الطوارئ، إلى جانب 100 من قتلى شرطة إسرائيل، تسعة من الشاباك وثمانية قتلى من مصلحة السجون. حوالي 42% من القتلى (487) هم تحت سن 21 وفي الخدمة الإلزامية. 337 منهم تتراوح أعمارهم بين 22-30، و187 منهم تتراوح أعمارهم بين 31-40، و141 آخرون أعمارهم 41 فما فوق.

يتبين أيضًا أن معظم القتلى هم رجال - 1,086 و66 نساء. 801 منهم عازبون وعازبات و327 متزوجين تركوا وراءهم 351 أرملة، 885 يتيمًا و11 خطيبة. بالإضافة إلى ذلك، سقط 318 من جنود الاحتياط في الحرب في الجبهات المختلفة، إلى جانب 283 من الجنود النظاميين و43 من أعضاء فرق الطوارئ الذين سقطوا خلال الهجوم. 508 من القتلى هم من جنود الخدمة الإلزامية. القتلى تركوا وراءهم 1,973 من الوالدين الثكالى، 351 أرملة، 885 يتيمًا و3,481 من الأخوة والأخوات الثكالى.