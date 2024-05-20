غالانت لمستشار الأمن الأميركي: 'ملتزمون بتوسيع عملية رفح'

التقى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان اليوم وأكد التزام إسرائيل بتوسيع العمليات البرية في رفح، مشددا على أن الهدف الأساسي هو تفكيك حماس واستعادة المختطفين، بحسب بيان صادر عن وزارة الأمن.

وضم الاجتماع، الذي عقد في مكتب غالانت، مسؤولين عسكريين ودفاعيين رئيسيين مثل رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي، والمدير العام لوزارة الأمن اللواء (المتقاعد) إيال زمير، ورئيس قسم العمليات اللواء عوديد باشيوك. كما حضر سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، مايك هرتسوغ.

وأكد غالانت لسوليفان أن توسيع العملية البرية في رفح أمر بالغ الأهمية لمهمة إسرائيل تفكيك حماس وتأمين إطلاق سراح الرهائن. وقال جالانت: "نحن ملتزمون بتوسيع العملية البرية في رفح لتفكيك حماس واستعادة المختطفين".

ديفيد أزجوري/ السفارة الأمريكية في القدس

كما تناولت المناقشات السياق الأوسع للحرب في غزة والجهود المبذولة لإعادة المختطفين. وأوجز جالانت أمام المسؤول الأميريكي الإجراءات التي أتبعتها إسرائيل لتسهيل إخلاء المدنيين من رفح وإنشاء استجابات إنسانية مناسبة.

Abed Rahim Khatib/Flash90

وكانت التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل موضوعا رئيسيا آخر. وحذر جالانت من أن عدوان حزب الله المستمر ورفضه التفاوض قد يؤدي إلى تصعيد كبير. وشدد على أهمية تحقيق وضع أمني يستبدل الوضع الراهن بما يتيح العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم.

واستكشف الطرفان استراتيجيات لتعزيز موقع إسرائيل الاستراتيجي في الشرق الأوسط مع الحفاظ على تفوقها العسكري النوعي.

وأعرب جالانت عن امتنانه لالتزام سوليفان الشخصي بأمن إسرائيل ودعم الولايات المتحدة الثابت ضد التهديدات المختلفة.

كما التقى وزيرا مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت سوليفان والسفير هرتسوغ. وناقش الطرفان في الاجتماع إمكانية تعزيز التطبيع مع المملكة العربية السعودية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز التحالف الإقليمي ضد إيران، والإدارة التي ستقودها الولايات المتحدة مع دول المنطقة والتي ستتعامل مع الاحتياجات المدنية في المنطقة.

وشدد غانتس في اللقاء على أن إسرائيل ملتزمة بمواصلة القتال في رفح وفي كل مكان في غزة حتى زوال التهديد من حماس وعودة المختطفين، في نفس الوقت الذي تلتزم فيه بإيجاد بديل مدني لـ"اليوم التالي" في قطاع غزة.