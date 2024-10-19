التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يقصف الضاحية الجنوبية لبيروت بعد مقتل رجل وإصابة عدد آخر في إطلاق نار شمال إسرائيل
أصدر الجيش الإسرائيلي عصر اليوم إنذاراً جديداً بالإخلاء لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت، بينما يستمر بقصف القرى الجنوبية.
استمرار القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله، حيث أعلن أعلن حزب الله أنه استهدف صفد شمال إسرائيل برشقة صاروخية، اليوم السبت، مع استهداف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا جنوب حيفا، بينما قصفت إسرائيل منطقة "أوتوستراد جونية" لأول مرة منذ بدء التصعيد الحالي.
وأصدر الجيش الإسرائيلي عصر اليوم إنذاراً جديداً بالإخلاء لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت، بينما يستمر بقصف القرى الجنوبية.
وفي السياق أعلن الجيش الإسرائيلي، أن 115 مقذوفة على الأقل أطلقت، اليوم السبت، من لبنان باتجاه البلاد. وأطلقت القذائف بشكل رئيسي على شمال إسرائيل، مع انطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء المنطقة.
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إسرائيل تسقط منشورات فيها صورة جثمان السنوار"حماس لن تحكم غزة بعد الآن"
أسقطت طائرات إسرائيلية منشورات تهديد على جنوب قطاع غزة، اليوم السبت، تظهر عليها صورة لجثمان يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي الراحل لحركة حماس، بالإضافة إلى رسالة "حماس لن تحكم غزة بعد الآن"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".
وأفاد سكان من مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما أظهرت صور متداولة عبر الإنترنت، بأن المنشورات المطبوعة باللغة العربية كُتب عليها "من يلقي سلاحه، ويعيد المخطوفين إلينا، سنسمح له بالخروج والعيش بسلام".
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صحيفة أميركية: واشنطن أرسلت عناصر كوماندوز سرا لإسرائيل
نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times عن مسؤولين أميركيين القول إن البنتاغون أرسل سرا جنود كوماندوز لإسرائيل "للمشورة في جهود استعادة المحتجزين" لدى حماس في غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن ضباط استخبارات أميركيين انضموا لاحقا إلى جنود الكوماندوز في إسرائيل، مضيفة أن 6 طائرات مسيرة من طراز إم-كيو-9 نفذت مهام للمساعدة في تحديد موقع الأسرى.
وبحسب الصحيفة الأميركية، فمنذ بداية الحرب تقريبًا، ركزت الخلايا العسكرية والاستخباراتية الأميركية ليس فقط على البحث عن المحتجزين، بل أيضًا على مطاردة كبار قادة حماس.
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