التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يقصف الضاحية الجنوبية لبيروت بعد مقتل رجل وإصابة عدد آخر في إطلاق نار شمال إسرائيل

استمرار القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله، حيث أعلن أعلن حزب الله أنه استهدف صفد شمال إسرائيل برشقة صاروخية، اليوم السبت، مع استهداف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا جنوب حيفا، بينما قصفت إسرائيل منطقة "أوتوستراد جونية" لأول مرة منذ بدء التصعيد الحالي.

وأصدر الجيش الإسرائيلي عصر اليوم إنذاراً جديداً بالإخلاء لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت، بينما يستمر بقصف القرى الجنوبية.

وفي السياق أعلن الجيش الإسرائيلي، أن 115 مقذوفة على الأقل أطلقت، اليوم السبت، من لبنان باتجاه البلاد. وأطلقت القذائف بشكل رئيسي على شمال إسرائيل، مع انطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء المنطقة.

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