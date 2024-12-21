حصري: المناقشة المتوترة في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي حول التحقيق الحساس لهجوم السابع من أكتوبر

انعقد منتدى هيئة الأركان العامة االجمعة بهدف استعراض التحقيق الأكثر حساسية بشأن إخفاق 7 أكتوبر - التحقيق الذي يتناول الليلة بين 6 و 7 أكتوبر. لكن عرض التحقيق لم يكتمل -حيث أن مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي يزعم: "لن نقدم تحقيقًا دون استكمالات الشاباك."

خلال ساعات عرض النتائج، ركز المنتدى بشكل أساسي على مسألة استخبارات ما قبل 7 أكتوبر، ولم تتم مناقشة أي قضايا أخرى تتعلق بتلك الليلة، مثل سلوك قسم العمليات والقيادة الجنوبية وسلاح الجو الإسرائيلي.

إن طرح المسألة الاستخباراتية، كما ذكرنا، لم يمر بسلاسة. ويزعم كبار المسؤولين في هيئة الأركان العامة أنه "من المستحيل التحقيق في أحداث ليلة 7 أكتوبر دون إشراك الشاباك"، وأكدوا أن الشاباك يتحمل مسؤولية المخابرات في غزة أكثر من شعبة الاستخبارات: ووفقا لكبار المسؤولين، كان الشاباك هو المسؤول الوحيد عن مشروع شرائح الهاتف، لكن لم يتم أخذه بعين الاعتبار في التحقيق. وأشاروا إلى أنه "ليس من الجدية إجراء تحقيق بهذه الطريقة".

وفي مركز التحقيق هناك الشخصيات المركزية في الجيش الإسرائيلي، وعلى رأسهم رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي، ورئيس قسم العمليات الجنرال عوديد باسيوك، وقائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان، والرئيس السابق للاستخبارات العسكرية ، الجنرال أهارون حاليفا. الذي استقال بسبب مسؤوليته عن الأحداث، ويشير الجيش الإسرائيلي إلى أن إدارة المخابرات ليلة 7 أكتوبر كانت تتم من قبل ضابط مخابرات القيادة الجنوبية. العقيد أ، الذي لم يقدر بشكل صحيح أن هذه كانت حربا، وليس مجرد مداهمة، المحادثات مع الشاباك أجراها الجنرال فينكلمان، الذي وصل إلى القيادة بعد حوالي ساعة من بدء إطلاق النار.

وإشاروا في الجيش الإسرائيلي أنه إذا اعترض فينكلمان على تقييم ضابط المخابرات، لكان من الممكن أن يرفع حالة تأهب الجيش الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، فإن قرار رئيس الأركان بعقد مؤتمر لتقييم الوضع في الساعة 08:00 صباحًا يشير، من وجهة نظر الجيش الإسرائيلي، إلى أنه لم يكن هناك تهديد غير عادي أثناء الليل، وبالتالي فإن رئيس الحكومة ووزير الأمن لم يتم إبلاغهم بالوضع حتى بدء الهجوم.

ولم يستعرض الشاباك تحقيقاته، على الرغم من أنه كان يحتفظ بالمعلومات الموجودة على شرائح الهاتف الخاصة بحماس، وهو ما كان يمكن أن يشير إلى الانتقال من حدث روتيني إلى حرب. كما حافظ الشاباك على درجة عالية من السرية حول المعلومات مما أدى إلى عدم وضع فرقة غزة في حالة تأهب أو الجيش الإسرائيلي بشكل عام، حيث أن الشاباك تابع مباشرة لرئيس الحكومة، وفي المقابل، على عكس وزير الأمن كاتس، لم يطالب بعد بإنهاء قضية التحقيقات.

ووفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن التحقيقات حول الإخفاق ستستغرق وقتا طويلا، وبالإضافة إلى ذلك هناك عشرات التحقيقات الأخرى التي يتعين الانتهاء منها. لذلك، كما نشر في "واينت".ويقدر الجيش الإسرائيلي أنه لن يكون قادرا على الالتزام بالموعد النهائي الذي حدده وزير الأمن يسرائيل كاتس، والذي بموجبه ينبغي استكمال جميع التحقيقات بحلول نهاية يناير/كانون ثاني.