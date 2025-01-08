عائلة مخطوفين تقاضي الحكومة الإسرائيلية

رأت ميراف سابيرسكي، التي قُتل زوجتها في كيبوتس بئري في السابع من أكتوبر، وتم تخليص جثمان شقيقها إيتاي من غزة، أن قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن المختطفين، غير دستورية.

وقالت في حديث إذاعي:" هذا الأسبوع التمسنا للمحكمة العليا ضد الحكومة. نعتقد أن الحكومة تنافي قانوني أساس مركزيين: كرامة الانسان وحريته، وقانون القومية". وأوضحت قائلة:" حاليا، الحق في الحرية غير ممنوح للمختطفين، والحق في الكرامة غير ممنوح، والحق في الدفن بكرامة، غير ممنوع للمخطوفين الموتى".

وذكرت ميراف سابيرسكي:" الطريقة الوحيدة لإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم هي إنهاء الحرب". وتظاهرالعشرات من عائلات المختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة، مع نشطاء، أمام القنصلية الأميركية في تل أبيب، للضغط على الإدارة الأميركية التدخل لإطلاق سراح أحبائهم.

وفي سياق ذي صلة، ذكرت مصادر مطلعة، أن رئيس "الموساد" دافيد برنياع، لم يغادر إلى قطر في الوقت الراهن، وذلك على خلفية الجمود في المفاوضات، للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين. وتقول المصادر، إن لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات، لأن إسرائيل لم تتسلم حتى الآن، قائمة المختطفين الأحياء من حركة حماس.