إسرائيل تنشر نظام تعقب بالتعرف على الوجوه في غزة |تقرير

في خضم التوترات المتصاعدة، أطلقت إسرائيل مشروعًا ضخمًا للمراقبة في قطاع غزة، معتمدة على تقنيات التعرف على الوجوه لجمع بيانات عن الفلسطينيين بدون إذنهم. تحدثت صحيفة نيويورك تايمز، في تقرير نقله موقع ذا فيرج، عن استعانة إسرائيل ببرنامج صور غوغل وأداة خاصة من تطوير شركة كورسايت الإسرائيلية لتحديد أعضاء حماس بعد الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

تزامن إنشاء هذا النظام مع هجوم عسكري على غزة، حيث كان الجنود الإسرائيليون يسعون لتحديد الأهداف بمراقبة لقطات كاميرات الأمن والفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تلك التي نشرتها حماس. ولتعزيز قاعدة بيانات الأشخاص المشتبه في انتمائهم لحماس، نصب الجيش الإسرائيلي كاميرات التعرف على الوجوه في نقاط تفتيش على الطرق الرئيسية، ما أتاح لهم جمع معلومات دقيقة عن الفارين.

رغم الإعلان عن فعالية تقنية كورسايت في التعرف على الأشخاص حتى مع وجود عوائق تحجب جزءًا من الوجه، فإن هناك تقارير عن أخطاء، كان من ضحاياها الشاعر الفلسطيني مصعب أبو توهة، الذي احتجز خطأ على أنه من المطلوبين لإسرائيل. أشار التقرير إلى أن الجنود استخدموا صور غوغل بالتوازي مع تكنولوجيا كورسايت لتوسيع قاعدة البيانات، مع العلم بأن الخدمة الأولى متاحة مجانًا، في حين توفر الأخيرة مزايا تعرف متقدمة على الوجوه.