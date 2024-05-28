الجيش الإسرائيلي يقيم لجنة خاصة لفحص ظروف الاعتقال في منشأة "ساديه تيمان" الذي يحتجز فيه مسلحي حماس من غزة

بناء على توصية رئيس النيابة العسكرية اللواء يفعات تومر يروشالمي، وبموافقة وزير الأمن يوآف غالانت، قام رئيس الهيئة العامة اللواء هرتسي هاليفي بتعيين لجنة استشارية لفحص أوضاع سجناء الحرب في منشآت الاعتقال التي تقع تحت مسؤولية الجيش الإسرائيلي، جاء هذا وفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وستقوم اللجنة الاستشارية بفحص ظروف السجن، طرق التعامل مع السجناء، وطرق الإدارة السليمة لمنشآت الاعتقال ومدى التزامها بأحكام القانون وقواعد القانون الدولي. وستبدأ اللجنة أعمالها "في أسرع وقت ممكن" وسترفع توصياتها إلى رئيس الأركان خلال 21 يوما.

في أعقاب الهجوم الدموي الذي نفذته حماس، اضطر الجيش الإسرائيلي، بطريقة غير مسبوقة، اعتقال آلاف المشتبه بهم بالتورط بأنشطة مسلحة وعدائية. ويتم احتجاز هؤلاء السجناء في معتقلات تحت مسؤولية الجيش الإسرائيلي أثناء احتجازهم الأولي وفحص مدى الحاجة إلى ذلك استمرار الاعتقال، ومع استمرار حبسهم، من المقرر أن يتم احتجازهم في مرافق خدمة السجون.

ومع ذلك، ونظرًا لعدد المعتقلين ونقص أماكن الحبس في مصلحة السجون، يتم الاحتفاظ بالعديد من السجناء في مرافق السجن لفترات أطول من المتوقع. وفي هذه الأثناء، ترددت ادعاءات بشأن ظروف الاحتجاز في مرافق السجون. ولذلك، أمر رئيس هيئة الأركان بتشكيل لجنة استشارية لدراسة مسألة حبس المعتقلين في مرافق الاعتقال في القواعد العسكرية "سدي تيمان"، "عنتوت"، و"عوفر".